La Commission européenne ambitionne de simplifier la fiscalité transfrontalière

Booster les investissements transfrontaliers. C'est l'objectif poursuivi par la Commission européenne qui, pour ce faire, s'attaque à une complexité administrative: la fiscalité. Au sein de l'Union, les investisseurs qui résident dans un État membre sont redevables de l'impôt sur les intérêts ou dividendes perçus dans un autre État membre. Pour éviter la double imposition des personnes ou des sociétés, des conventions ont été signées entre les différents États.

Si ces accords permettent aux investisseurs transfrontières d'obtenir un remboursement de l'excédent d'impôt payé dans un autre État membre, les procédures pour y parvenir restent «longues, coûteuses et fastidieuses, ce qui est source de frustration et décourage les investissements transfrontaliers au sein de l’UE et à destination de celle-ci», selon les mots de la Commission européenne. Au total, ce sont plus de 450 formulaires qui coexistent au sein de l'Union européenne, dont certains sont uniquement disponibles dans la ou les langues de l’État membre à son origine.

Économiser 5,17 milliards par an

Pour mettre fin à cette complexité administrative, le gouvernement de l'Union européenne propose la création d'un certificat de résidence fiscale numérique commun, visant à accélérer les procédures de dégrèvement de la retenue à la source et à améliorer leur efficacité. Avec ce document, les investisseurs n'auront besoin que d'un certificat pour effectuer plusieurs demandes de remboursement. À noter que ce document devra être délivré dans un délai d'un jour ouvrable après la demande, alors qu'actuellement, la plupart des États fonctionnent encore avec des procédures au support papier.

En complément à ce document unique, la Commission entend mettre en place deux procédures accélérées en complément de la procédure standard de remboursement existante. Le «dégrèvement à la source» et le «remboursement rapide» auront pour objectif d'accélérer et d'harmoniser le processus de dégrèvement. Ensemble, ces propositions devraient permettre aux investisseurs d'économiser environ 5,17 milliards d'euros par an, selon les estimations de la Commission européenne.

Par ailleurs, l'exécutif européen propose la mise en place d'une obligation de déclaration normalisée. Cette procédure permettra aux administrations fiscales de chaque pays membre d'avoir accès aux outils nécessaires pour vérifier l'admissibilité au taux réduit, et de détecter les éventuelles pratiques abusives. Les grands intermédiaires financiers de l'Union européenne auront pour obligation de s'inscrire dans un registre national.

Notre proposition démontre une fois de plus que l'UE est résolue à faciliter la vie des investisseurs et à transformer nos systèmes fiscaux dans le bon sens. Paolo Gentiloni Commissaire européen à l'Économie

En plus de simplifier la vie des investisseurs, la Commission européenne aspire aussi, grâce à ces nouvelles procédures, à lutter contre les pratiques fiscales abusives. En effet, les procédures actuelles de remboursement ont pu être utilisées abusivement. Des pratiques qui ont entraîné des pertes fiscales estimées à 150 milliards d'euros pour la période 2000-2020.

«Notre proposition démontre une fois de plus que l'UE est résolue à faciliter la vie des investisseurs et à transformer nos systèmes fiscaux dans le bon sens », a commenté Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'Économie. Ces investisseurs devront cependant se montrer patients avant de pouvoir profiter de cette simplification administrative, car, une fois adoptée par les États membres, cette proposition ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1ᵉʳ janvier 2027.