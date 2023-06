Le coût de la main-d'œuvre a augmenté de près de 4% en un trimestre

À l'échelle de l'Union européenne, c'est en Bulgarie, en Roumanie et en Lituanie que le coût horaire moyen du travail a augmenté le plus rapidement. © PHOTO: Shutterstock

Le travail coûte de plus en plus cher. Et c'est même au Luxembourg qu'il a coûté le plus cher de toute l'Union européenne en 2022. Avec 50,7 euros, le Grand-Duché devance ainsi le Danemark (46,8 euros) et la Belgique (43,5 euros) sur le podium du coût horaire moyen de l'heure de travail, selon Eurostat. Une tendance qui n'est pas près de s'inverser, à en croire les données révélées par le même institut.

Lire aussi :Le coût de la main-d'œuvre au Luxembourg ne cesse de grimper

En effet, le coût de la main-d'œuvre a poursuivi sa croissance lors du premier trimestre 2023. Au Luxembourg, cette hausse s'établit à 3,8% par rapport à la même période l'an dernier. Si l'ensemble des salariés du Grand-Duché ont vu leur salaire augmenter de 2,5% grâce à l'index au 1er février, la main-d'œuvre luxembourgeoise fait pourtant partie de celles d'Europe qui a vu ses coûts augmenter le moins rapidement.

À l'échelle de l'Union européenne, c'est en Bulgarie (15,7%), en Roumanie (14,3%) et en Lituanie (13,2%) que le coût horaire du travail a augmenté le plus rapidement. L'Estonie (12%), la Croatie (11,3%), la Pologne (10,7%) et la Belgique (10,1%) dépassent, elles aussi, les 10% de croissance du coût de la main-d’œuvre. En France, l'évolution de ce coût se chiffre à 4,1% tandis qu'en Allemagne, il s'établit à 5,8%. La moyenne de l'UE s'établit à 5,3% tandis que celle de la zone euro se chiffre à 5%.

Des disparités selon les secteurs

Pour calculer cette évolution, Eurostat se base sur deux composantes : les salaires et traitements, et les coûts non salariaux. Au Grand-Duché, les salaires et traitement ont augmenté de 3,8% tandis que les coûts non salariaux étaient de 4,2% plus élevés. Dans l'Union européenne, les salaires et traitements horaires ont augmenté de 5% en moyenne, tandis que la composante non salariale s'est accrue de 6,1% au premier trimestre 2023.

Au-delà de noter des disparités par pays, l'institut européen de statistiques note par ailleurs des différences entre les secteurs d'activité. C'est ainsi que les coûts horaires de main-d'œuvre ont augmenté de 4,4% dans le secteur de la construction, de 5,5% dans l'industrie et de 5,8% dans les services à l'échelle de l'Union européenne.