Le Luxembourg reçoit une nouvelle série de mises en demeure de la part de la Commission européenne

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le Luxembourg est en retard. Le pays avait jusqu'au 22 et 30 juin pour rentrer en contact avec la Commission européenne, et l'informer sur la transposition dans le droit national de quatre directives européennes. Cette non-communication va valoir au Grand-Duché la réception de quatre lettres de mise en demeure, fait savoir l'exécutif européen par voie de communiqué.

Lire aussi :Pour la Commission européenne, le Luxembourg ne fait toujours pas assez contre l'évasion fiscale

La première de ces directives concerne les semences et le matériel de reproduction des végétaux. Plus précisément, deux directives ont introduit des dérogations pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles et de légumes adaptés à la production biologique. Ces dérogations doivent permettre aux agriculteurs de pouvoir utiliser des semences qui conviennent à leur exploitation biologique. Au même titre que la Belgique, la Hongrie et la Slovaquie, le Luxembourg n'a pas communiqué la transposition de ces dérogation avant la date limite du 30 juin 2023.

Un mécanisme d'indemnisation des victimes d'accident de la route

Toujours dans le domaine agricole, le Luxembourg avait également jusqu'au 30 juin dernier pour transposer la modification des exigences phytosanitaires applicable aux matériels de reproduction des plantes ornementales et fruitières. Ce texte vise à établir des conditions uniformes de mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Sept autres Etats membres, parmi lesquels se trouvent l'Italie, le Danemark ou encore le Portugal, sont concernés par cette mise en demeure.

Lire aussi :La Commission européenne va poursuivre le Luxembourg en justice

Autre directive, autre domaine. La directive 2021/2101 requiert pour sa part que toutes les entreprises multinationales actives sur le marché unique européen et dont les revenus dépassent 750 millions d'euros de publier une déclaration d'informations sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles s'affranchissent dans chaque État membre et dans les pays et les territoires non coopératifs. A ces informations fiscales se rajoutent la communication de données supplémentaires comme le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires par pays. Pas moins de 17 pays membres de l'UE, dont le Luxembourg la Belgique ou encore les Pays-Bas, n'ont pas communiqué à la Commission sur les mesures nationales de transposition de cette directive européenne.

La quatrième et dernière lettre de mise en demeure reçue par le Grand-Duché concerne la protection des personnes lésées en cas d'insolvabilité de leur assureur automobile. Visant à mettre en place un mécanisme d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, cette directive impose aux Etats membres de désigner des organismes d'indemnisation chargés de traiter les demandes relatifs à ces accidents. Les dossiers transfrontaliers, eux, doivent faire l'objet d'un accord entre les différents organismes qui doit être conclu pour le 23 décembre 2023 au plus tard. La désignation de ces entités devait, elle, être effectuée pour le 23 juin, tandis que les États membres avaient jusqu'au 22 juin pour informer la Commission sur la transposition de la directive. Pour ce retard, le Luxembourg est épinglé aux coté de 15 autres pays, dont la Belgique et le Portugal.

Lire aussi :L'Europe lance plusieurs ultimatums au Luxembourg

Le Grand-Duché dispose désormais d'un délai de deux mois afin d'envoyer sa réponse à la Commission européenne, mais surtout de l'informer sur l'avancement de la transposition de ces différentes directives européennes dans son droit national. Si le pays n'y parvient pas, il pourrait recevoir des avis motivés de la part de l'exécutif européen. Dans certains cas, comme pour celui de la directive sur le dumping fiscal, la procédure peut même se terminer devant la Cour de justice de l'Union européenne.