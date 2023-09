Le poste le plus élevé de l'UE au Luxembourg déménage à Bruxelles

Share this with email

Celui qui travaille au Luxembourg est doublement pénalisé, peut-on entendre actuellement parmi les fonctionnaires européens. D'une part, parce que le coût de la vie y est plus élevé qu'à Bruxelles, alors que les salaires sont comparables. Mais une autre tendance se répand lentement, qui menace de nuire encore plus à la popularité du Luxembourg auprès des employés des institutions européennes: l'absence de perspectives de carrière. Un cas récent illustre bien le problème.

Le 13 juillet, un mail interne, dont le Luxemburger Wort a eu connaissance, a confirmé que la fonctionnaire anglo-allemande Ellen Robson obtiendrait le poste à la tête de la direction générale du personnel du Parlement européen, qui est basée à Luxembourg. Elle y remplacera le Danois Kristian Knudsen, à partir de juin 2024. L'organe directeur compétent du Parlement européen a préféré Robson à la Française Valérie Montebello, qui a posé sa candidature pour le Luxembourg.

Contrairement à Ellen Robson, Valérie Montebello travaille au Luxembourg depuis plus de deux décennies. L'anglo-allemande, en revanche, réside à Bruxelles et il est probable qu'elle exercera son poste en grande partie depuis cette ville.

Personnel au Luxembourg, chefs à Bruxelles

Du point de vue luxembourgeois, la nomination au poste de direction de l'administration européenne a l'effet d'une bombe, car elle confirme une tendance négative déjà marquée: des postes importants, qui sont de fait situés au Luxembourg, sont de plus en plus souvent occupés depuis Bruxelles et exécutés à distance. Lors du recrutement, il semble également que les candidats «bruxellois» aient systématiquement les meilleures cartes en main.

Pour Nicolas Mavraganis, président de l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg, les institutions européennes situées au Luxembourg souffrent de deux problèmes: «Le coût de la vie est tout simplement trop élevé ici pour les salaires de départ et, pour les postes plus élevés, l'absence de perspectives de carrière est un problème lors du recrutement». Résultat: «Il n'est plus possible de trouver des candidats pour de nombreux postes, qui sont alors peu à peu pourvus depuis Bruxelles». Un cercle vicieux qui conduit à l'érosion inéxorable du site.

Il ne s'agit en aucun cas d'une remise en question des compétences d'Ellen Robson, précise Nicolas Mavraganis, «mais du message politique derrière de telles nominations». «Au plus haut niveau, il y a de moins en moins de possibilités de carrière qui s'offrent aux fonctionnaires européens travaillant à Luxembourg.»

Loin des yeux, loin du cœur...

«Cette tendance s'observe depuis plus de 20 ans déjà», estime-t-il. Récemment encore, le poste de responsable de l'«Office pour les infrastructures et les équipements» (OIL) de la Commission européenne, également basé au Luxembourg, a été attribué à un fonctionnaire bruxellois, alors qu'il y avait aussi de bons candidats luxembourgeois, regrette, président de l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg.

C'est comme s'il y avait un plafond de verre pour les fonctionnaires travaillant au Luxembourg. Nicolas Mavraganis Syndicaliste

Loin des yeux, loin du cœur, tel est donc le signal envoyé aux fonctionnaires européens exerçant sur le site luxembourgeois: ils sont apparemment à peine perçus par leur hiérarchie et la direction politique, qui siège généralement à Bruxelles, et sont donc souvent ignorés lors des promotions. Les fonctionnaires «bruxellois», plus proches du centre de décision, sont en revanche volontiers privilégiés. Travailler à Luxembourg est considéré comme un frein à la carrière. «C'est comme s'il y avait un plafond de verre pour les fonctionnaires travaillant au Luxembourg», explique le syndicaliste Nicolas Mavraganis.

Cette pratique pourrait par ailleurs enfreindre le règlement sur le statut des fonctionnaires de l'UE. «Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions», stipule ce règlement. Étant donné qu'une grande majorité des employés du service du personnel du Parlement européen travaille à Luxembourg, il est important pour la motivation des travailleurs que la direction soit également le plus souvent sur place, estime Nicolas Mavraganis. «Il est essentiel que les postes basés au Luxembourg soient occupés par des personnes qui y vivent vraiment.»

Le syndicaliste critique également le fait que les nominations aux postes de haut niveau dans l'administration deviennent de plus en plus politiques. En effet, selon diverses sources européennes, la nomination d'Ellen Robson fait partie d'une myriade de postes au sein de l'administration du Parlement européen, qui émane de fonctionnaires proches du groupe socialiste.

Le site de Luxembourg, un enjeu politique

Christophe Hansen, député européen pour le CSV, regrette que ni le gouvernement luxembourgeois, ni le vice-Président du Parlement européen, Marc Angel (LSAP), n'aient pris conscience du caractère primordial que revêt ce poste de la direction générale du personnel pour le site européen de Luxembourg. Dans le cas contraire, ils auraient dû s'engager plus fortement en faveur de la candidature de Valérie Montebello, reproche-t-il.

Je ne peux pas confirmer que le gouvernement luxembourgeois se soit activement engagé en faveur de Valérie Montebello. Si ce n'est pas le cas, c'est en tout cas une occasion manquée.

«Je ne doute absolument pas des qualifications des deux candidates socialistes qui se sont hissées jusqu'à la phase finale du recrutement. Je ne peux pas non plus confirmer que le gouvernement luxembourgeois, auquel appartient le LSAP, se soit activement engagé en faveur de Valérie Montebello. Si ce n'est pas le cas, c'est en tout cas une occasion manquée», dit-il. «Le fait est que, formellement, la direction générale du personnel est située au Luxembourg et que Ellen Robson ne déménagera pas au Luxembourg. Cela ne plaide pas en faveur de la volonté de défense du site luxembourgeois par le groupe socialiste. Au contraire!»

L'attractivité du site luxembourgeois est traditionnellement un sujet de préoccupation pour la politique luxembourgeoise. Ce problème a d'ailleurs été récemment le sujet principal d'une rencontre entre le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Nicolas Mavraganis s'étonne cependant que la politique luxembourgeoise ne se soit pas davantage impliquée dans le cas concret Robson/Montebello.

«J'ai soutenu Valérie Montebello pour qu'elle se présente à ce poste», déclare Marc Angel à ce sujet. En tant que vice-président du Parlement européen, Marc Angel a été consulté lors de la décision finale et explique qu'il s'en est tenu à l'évaluation des fonctionnaires présents lors de l'entretien d'embauche: «Ellen Robson était apparemment meilleure à cet égard», dit Marc Angel. «Mais j'aurais considéré que c'était un signe positif pour le Luxembourg si l'issue avait été différente», admet-il.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adapatation: Laura Bannier