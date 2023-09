Nicolas Schmit: «Il reste encore beaucoup à faire d'ici la fin du mandat»

Nicolas Schmit (LSAP) aura 70 ans en décembre et les élections européennes de juin 2024 marqueront la fin de son mandat de commissaire européen aux affaires sociales et à l'emploi à Bruxelles. Le socialiste, qui était lundi à Luxembourg pour une visite de travail, ne semble pas du tout fatigué par sa fonction. Au contraire.

Il est vrai que nos sociétés ont traversé de nombreuses épreuves, et pas seulement avec la pandémie. Avant cela, il y avait déjà eu une crise financière. Mais si l'on compare la manière dont l'UE a géré ces deux crises, on constate un changement de paradigme.

Contrairement à la crise financière, l'UE n'a pas dit à ses citoyens et citoyennes qu'il était temps de faire des économies et de baisser les salaires, mais nous avons joué la carte de la solidarité. Bien sûr, les gens ont souffert de la pandémie et il y a eu des problèmes sociaux. Mais en tant qu'UE, nous avons fait des choses qui n'avaient encore jamais été faites de cette manière: en très peu de temps, nous avons mobilisé 100 milliards d'euros grâce au programme «Sure», afin de financer le chômage partiel et de garantir ainsi les emplois. Et ensuite est venu le fonds de relance de 750 milliards.

En effet, au niveau de l'UE, la pandémie a mis l'accent sur les investissements plutôt que sur l'austérité. Néanmoins, on peut reprocher à la présidente de la Commission européenne von der Leyen, dans le contexte de la guerre en Ukraine, d'avoir accordé peu d'importance à l'importance de l'inflation et des prix élevés de l'énergie pour les Européens les plus pauvres -notamment dans ses discours.

On ne peut pas réduire la politique sociale de la Commission à des discours. Cela n'a rien à voir avec les mesures que nous avons prises. De plus, en tant que Commission, nous n'avons que des possibilités limitées dans ce domaine. Cependant, on voit actuellement que dans de nombreuses négociations et débats, la Commission européenne défend désormais une ligne beaucoup plus sociale que de nombreux gouvernements nationaux. Nous essayons alors de les pousser dans cette direction. Nous posons donc de nombreux jalons politiques qui renforcent le social. On ne peut donc pas dire que cette Commission n'est pas sociale parce que sa présidente parle beaucoup de géopolitique en ce moment.