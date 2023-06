Nuisances sonores : «Que pesons-nous face à l'aéroport ?»

Au propre comme au figuré, c'est un sujet qui fait du bruit. Un vacarme dont se sont fait l'écho Max Hahn et Claude Lamberty. Dans une question parlementaire datant de fin de l'année dernière, les deux députés DP interpellent François Bausch (déi gréng) sur les nuisances sonores subies depuis 2019 et le changement des procédures d'envol, par les riverains situés à l'Est de l'aéroport du Findel. Dans sa réponse, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics explique que cette modification relève de «la sécurité aérienne» et résulte de «l'agrandissement de la zone militaire ''TRA Lauter''». Pas de quoi convaincre tout le monde...

Le 19 mai, l'Agence nationale aérienne reprend cet argument à son compte. De quoi rendre sceptique l'association de défense des intérêts des habitants de Schuttrange et ses environs. «Nous avons écrit au ministère allemand de la Défense et à l'ambassade d'Allemagne au Luxembourg pour avoir des éclaircissements à ce sujet. Mais nous n'avons eu aucune réponse», explique un membre de l'ASBL DIGHSE sous couvert d'anonymat. «C'est un sujet très sensible qui m'a valu de subir, par le passé, un véritable harcèlement sur les réseaux sociaux et de faire l'objet de menaces...»

1.383 vols de plus

Pour l'homme, l'explication de François Bausch «ne tient pas la route». «Cela fait deux ans que l'on conteste et cet argument n'a jamais été évoqué. Et là, comme par hasard, il sort de nulle part. On est convaincu d'une chose: l'ANA nous enfume!» À quel dessein? «L'aéroport est trop petit, mais ils veulent encore augmenter le trafic et ainsi satisfaire les compagnies aériennes.» Selon les statistiques publiées sur son site, l'ANA a enregistré 1.383 «mouvements» (décollages et atterrissages) de plus qu'en 2022 sur les cinq premiers mois de l'année.

Concrètement, le changement des procédures d'envol se résume à un changement de direction. «Avant, quand un avion décollait, il prenait soit vers l'ouest, direction Sandweiler, soit vers l'est, direction Niederanven. Donc, en ligne droite par rapport à l'aéroport. Ensuite seulement, il bifurquait vers le nord ou le sud», explique le bénévole avant de poursuivre sa démonstration : «Mais voilà, pour leur permettre de gagner du temps, on les a autorisés à bifurquer plus tôt, et donc à nous survoler...»

«Nous», c'est Schuttrange, donc, et ses environs. Un «endroit privilégié» où notre interlocuteur a déposé ses valises en 2015. Le prix de sa maison, construite vingt ans plus tôt, «a été multiplié par six en moins de dix ans». Et le changement dans la procédure de départ GTQ, pour des raisons selon l'ANA, «de conformité à la réglementation internationale et notamment la décommission des balises», n'a pas foncièrement porté préjudice à sa valeur.

En termes d'isolation, on a tout fait mais quand vous êtes dans votre jardin ou sur votre terrasse... Un membre de l'ASBL DIGHSE

Dans ce cadre «champêtre», où les maisons sont toutes «très grandes avec de grands jardins», le tout «à deux pas de la ville», les habitants regrettent de voir leur quiétude être bouleversée par le ballet des aéronefs, civils et sportifs. «Avant, les gens s'installaient ici pour la qualité de vie. On avait pris soin de s'assurer auprès des administrations compétentes que les avions ne survolaient pas la zone.» Une donnée qui, à ses yeux, donne toute la légitimité légale à son association et à son combat.

Pour réduire les nuisances sonores, l'ANA a décidé de passer, le 2 janvier 2020, d'une altitude minimale avant virage au sud de 1.700 pieds à 2.200 pieds. À l'automne prochain, et pour une période d'essai de six mois, celle-ci passera même à 2.700 pieds. Pour le représentant de l'ASBL DIHGSE, tout cela n'est qu'une «fausse bonne idée». «Concrètement, les avions doivent désormais gagner plus rapidement en altitude. Pour cela, ils doivent dégager davantage de puissance sur une plus courte distance et font plus de bruit...»

Ce bruit, bien que très régulier, ne dépasse pas la norme. «Ça ne va pas au-delà des 55 décibels réglementaires», reconnaît-il, avant d'apporter un bémol : «Mais à une fréquence pouvant aller parfois dans la journée d'un avion toutes les trois ou quatre minutes, c'est un bruit répétitif. Et si vous ajoutez à cela la gêne visuelle et environnementale...»

De 20 à 3.000 plaintes

Le 24 mai dernier, Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, a présenté le projet de loi «Renouvellement des subventions pour l'isolation contre le bruit des avions». Dans ce texte, on apprend que l'aide peut atteindre 16.000 euros pour une maison et 8.000 euros pour un appartement. Notre interlocuteur dit ne pas avoir attendu cette aide pour engager les travaux. «Comme j'ai rajouté un étage, j'en ai profité pour faire venir des ingénieurs acoustiques du Canada et changer toutes les fenêtres. Bref, la maison est très, très bien isolée», dit-il avant d'ajouter : «On a mis des détecteurs dans le jardin pour des analyses. Je vous assure, en termes d'isolation, on a tout fait mais quand vous êtes dans votre jardin ou sur votre terrasse...»

Ce «défenseur de l'environnement» se dit de bonne foi. «Le train, par exemple, il passe à deux kilomètres de chez nous. Bon, on le voit, on l'entend même un peu, mais il ne nous dérange pas car il était déjà là à notre arrivée. On s'est installé en parfaite connaissance de cause...»

Ce qui agace donc les quelque «250 membres» de la DIGHSE, c'est ce rebattement de cartes. L'ANA souligne qu'en 2019, elle avait reçu 20 plaintes. Or, ces chiffres n'ont eu de cesse d'augmenter : 1.000 (2020), 3.000 en 2021 et 2022. Sur son site, elle précise que «la grande majorité des plaintes de ces dernières années (plus de 90%) proviennent de quelques membres de l’asbl DIGHSE, fondée en 2020 pendant la crise sanitaire.»

Quel lien entre le covid-19 et la création de cette association ? Le confinement en serait-il à l'origine ? «On voit très bien le sous-entendu de l'ANA, or, cet argument est tout simplement fallacieux puisque je rappelle que pendant le confinement, il n'y avait tout simplement pas de vol...»

Au fond, ce qui embête l'ANA, c'est que cet outil, elle ne peut plus l'enlever... Un membre de l'ASBL DIGHSE

L'explication de cette explosion du nombre de réclamations serait plus simple : «Nous apportons un soutien aux gens qui, souvent, sont des personnes âgées et ne savent pas comment faire. Parce que dans les plaintes, il faut être capable d'identifier l'avion, de le tracer. Et ça, ils ne savent pas le faire, nous si. Alors, on vérifie et on regarde si l'avion était en défaut ou non. Si c'est le cas, on dépose une réclamation.»

Une démarche rendue plus facile à la demande justement de DIGHSE. «Avant la création de ce système de réclamation automatisé, les gens ne savaient pas à qui écrire, n'avaient pas forcément de réponse, bref... Aujourd'hui, c'est plus simple et l'ANA dispose donc de ces statistiques qui sont en nette augmentation. mais, au fond, ce qui embête l'ANA, c'est que cet outil, elle ne peut plus l'enlever... »

Pour «tracer» les avions, les bénévoles de la DIGHSE ont le regard tourné vers Flightradar24. Un logiciel qui permet de suivre un avion de son point de départ à son point d'arrivée. «Vous avez son altitude, son tracé, les villes qu'il survole, etc. Vous avez même une photo de l'appareil avec son immatriculation...»

Mais ce logiciel ne permet pas d'identifier les petits avions et les hélicoptères, explique-t-on au sein d'une association furibarde quant à l'attitude de l'aviation sportive. «Certains sont respectueux du plan de vol, mais beaucoup sortent de ce périmètre et viennent survoler les villages de Schuttrange, Neuhausgen, Munsbach et Uebersyren. Or, ils ne sont jamais sanctionnés. Au mieux, l'ANA fait une lettre d'avertissement au club en question. Je ne vous dis pas ce qu'ils font de cette lettre...»

Au final, le représentant de l'association DIGHSE ne se fait guère d'illusion. «Il faut rester lucide, que pesons-nous face à l'aéroport et ses enjeux financiers ? Pas grand-chose... Mais on continuera le combat.»