On vous explique tout sur les NGT, ces nouveaux OGM soutenus par la Commission européenne

Avant de faire leur apparition dans les champs luxembourgeois, les NGT devront être approuvés par le Parlement européen et le Conseil européen. © PHOTO: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

En apparence, rien ne permet de les distinguer des semences classiques. Les NGT, pour «new genomic techniques», ou «nouvelles techniques génomiques» en français, sont pourtant considérées comme plus résistantes et plus durables. Classées comme OGM depuis 2018, ces graines ne peuvent pas être cultivées au sein de l'Union européenne. Une situation que l'exécutif européen, qui a déposé une proposition de loi visant à les réglementer le 5 juillet dernier, espère bien voir évoluer.

Lire aussi :Innover pour se nourrir tout en réduisant les émissions de CO2

Si la technique est relativement récente, la modification des caractéristiques des plantes, elle, est bien plus ancienne. «Les premières techniques de mutagenèse aléatoire remontent aux années 1930. Pour faire évoluer les plantes, on utilisait des produits chimiques ou des rayons, et l'on transformait les graines de manière aléatoire», rappelle Françoise Mori, conseillère en sécurité des denrées alimentaires auprès du ministère de l'Agriculture.

Si les nouvelles semences obtenues avaient des caractéristiques intéressantes, elles étaient alors conservées. Les raisins ou les mandarines sans pépin ont notamment été créés grâce à cette procédure. «Les NGT correspondent à une technique de mutagenèse dirigée, où l'on va faire des modifications bien précises de certains génomes de la plante afin d'en faire évoluer des caractéristiques ciblées», poursuit la conseillère, spécialisée dans les Organismes génétiquement modifiés (OGM).

Des plantes plus résistantes au changement climatique

Techniquement, l'utilisation de la technique CRISPR-Cas9, plus communément appelée les «ciseaux génétiques» permet aux scientifiques de travailler sur une zone précise de l'ADN de la plante afin d'en améliorer la résistance. Récompensée du Prix Nobel de chimie en 2023, cette technique, déjà utilisée dans le monde médical, permet d'éviter de créer des défauts sur l'ADN de la plante, qui pourraient avoir des conséquences non maîtrisées.

«Ce qui différencie les NGT des OGM, est le fait que l'on ne rajoute d'extérieur à l'ADN des plantes», détaille Françoise Mori qui est basée à la représentation permanente du Luxembourg à la Commission européenne à Bruxelles. Certaines des caractéristiques induites par cette nouvelle technique de modification génétique sont donc susceptibles de se produire naturellement ou via des croisements traditionnels. C'est cette catégorie de NGT que Bruxelles souhaite voir autorisée. Actuellement interdits au même titre que les OGM traditionnels, les NGT pourraient faire l'objet de leur propre réglementation, selon le projet de loi déposé par la Commission européenne, qui propose que ces semences soient enregistrées dans une base d'information publique, avec une obligation d'étiquetage spécifique.

Lire aussi :«Offrir des perspectives aux jeunes agriculteurs»

Aux yeux de la spécialiste du ministère de l'Agriculture la technique représente des avantages. Outre son caractère ciblé empêchant de détériorer l'ADN de la plante, elle permet également de réduire le temps de recherche comparé aux procédures de mutagenèse classique, qui se déroulent de manière aléatoire. «Un des avantages évoqués et mis en avant par la Commission est le potentiel énorme des NGT de mettre en œuvre le Green Deal grâce à l'obtention de plantes qui ont besoin de moins de pesticides, de moins d'eau, de moins d'engrais et qui sont donc plus résistantes au changement climatique.»

Il est trop tôt pour trancher, il nous faudra un peu de temps. Cependant, nous resterons très attachés au principe de précaution qui restera notre cheval de bataille. Françoise Mori Conseillère en sécurité des denrées alimentaires auprès du ministère de l'Agriculture

Cette modification génétique peut également viser à améliorer les qualités nutritionnelles de la plante en la rendant plus nutritive. «On peut par exemple créer un blé sans gluten qui pourra être consommé par les personnes intolérantes, ce qui pourra par ailleurs être intéressant d'un point de vue économique», avance par ailleurs Françoise Mori.

Lire aussi :Au travail, les agriculteurs sont plus heureux que les coiffeurs

Largement soutenue par les élus du PPE, le groupe parlementaire européen de droite, la proposition de la Commission visant à «déréguler les NGT» n'est cependant pas exempte de critiques. Elle a rencontré une vive opposition des élus de la gauche du Parlement européen, mais également des ONG à l'instar de Greenpeace ou de Foodwatch, qui se positionnent en faveur d'un étiquetage obligatoire et d'une transparence envers les consommateurs.

De nombreuses étapes

Car malgré les avantages qu'elle peut présenter, la technique n'est pas exempte d'inconvénients, dont l'un reste majeur. «A postériori, rien ne permet de reconnaître une semence issue de cette technique d'une plante qui a muté naturellement d'une graine qui a subi une mutagenèse aléatoire. Les plantes qui se retrouveront sur le marché ne pourront pas être différenciées», fait savoir la spécialiste. Par ailleurs, le texte proposé par la Commission européenne ne permettra pas aux agriculteurs biologiques d'utiliser les NGT, forçant deux systèmes à coexister. «Une grosse inquiétude a également été soulevée au niveau des droits liés aux semences, car ces derniers pourraient être affaiblis.»

Face aux avis divergents qui s'élèvent et aux inquiétudes qui subsistent, la position du Luxembourg, traditionnellement opposé aux OGM, reste à définir. «Il est trop tôt pour trancher, il nous faudra un peu de temps. Cependant, nous resterons très attachés au principe de précaution qui restera notre cheval de bataille», confie Françoise Mori, qui souligne par ailleurs que le Grand-Duché «insistera beaucoup sur l'aspect étiquetage du texte, aussi bien du côté de l'agriculteur que du consommateur».

Alors que Frans Timmermans, le vice-président de la Commission, estime que les NGT peuvent être «LA solution», le Luxembourg se révèle plus prudent. La tâche qui incombe aux experts du ministère de l'Agriculture, actuellement en train d'éplucher l'étude d'impact publié sur la technique, est donc de déterminer si cette technologie pourra réellement s'avérer avantageuse.

Lire aussi :Le Luxembourg vise 20% d'agriculture bio en 2025

Avant de pouvoir être plantées dans les champs des agriculteurs luxembourgeois, ces graines devront donc encore franchir de nombreuses étapes. À commencer par une discussion prévue au conseil des ministres du 25 juillet prochain. Pour Françoise Mori, les négociations entre les États membres au sein du Conseil européen, mais également entre les eurodéputés s'annoncent rudes. «Cela ne va pas être forcément évident d'aboutir rapidement à un compromis. Les premières positions s'affirmeront à l'automne et à partir de là nous pourrons évaluer quel espoir il y a.»