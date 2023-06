«Une inquiétude plane» sur les objectifs climatiques de l'UE pour 2030

Les ambitieux objectifs climatiques européens pour 2030 ont «du plomb dans l'aile», estime lundi la Cour des comptes de l'UE, pour qui «peu d'éléments» prouvent que les actions et financements prévus seront suffisants pour les atteindre.

Rien n'indique qu'un financement suffisant sera mis à disposition La Cour des comptes de l'UE

Le plan climat de l'UE prévoit une réduction de 55%, par rapport à 1990, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, assortie d'objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'accroissement des énergies renouvelables.

Certes, l'UE a globalement atteint les objectifs climat et énergie qu'elle s'était fixés pour 2020, mais «elle y est parvenue notamment grâce à des facteurs externes», comme la crise financière de 2009 et la pandémie de Covid-19 qui ont réduit la consommation énergétique et les émissions de CO2, relève la Cour dans un rapport publié lundi.

«Une inquiétude plane» sur les années à venir: «Nous n'avons trouvé que peu d'éléments laissant penser que les ambitieux objectifs 2030 donneront lieu à des actions suffisantes. Rien n'indique qu'un financement suffisant sera mis à disposition», relève l'institution basée au Luxembourg.

L'UE s'est engagée à consacrer au moins 30% de son budget 2021-2027 à l'action climatique, soit 87 milliards d'euros par an, mais «ce montant représente moins de 10% du total des investissements qui sont nécessaires, estimés à 1.000 milliards annuels. Le reste devrait provenir de fonds nationaux et privés», précise le rapport.

Plusieurs écueils mis en lumière par la Cour des comptes

Or, les détails sur les budgets nationaux et les coûts pour le secteur privé font défaut, et «les données sur les besoins en investissements et les sources de financement dans les plans (climatiques) nationaux ne suffisent pas à déterminer si ces derniers fournissent une base solide» en vue de 2030, déplore la Cour.

Dans son précédent budget 2014-2020, l'UE était censée consacrer 20% au climat, mais selon les auditeurs, seuls 13% y ont été réellement dédiés.

Autre écueil majeur: «le manque de transparence» en raison des «flexibilités» accordées aux Etats pour atteindre leurs objectifs nationaux.

Pour atteindre les niveaux-cibles de 2020, plusieurs pays ont dû acheter des quotas d'émissions ou des parts d'énergie renouvelable auprès d'autres États qui avaient, eux, dépassé leurs objectifs, explique le rapport.

Et en avril 2023, la France n'avait pas encore acheté les parts manquantes pour atteindre son objectif de renouvelables, cas unique dans l'UE.

Enfin, la Cour recommande de comptabiliser toutes les émissions de gaz à effet de serre générées par l'UE, y compris celles liées aux marchandises importées ainsi qu'au transport aérien et maritime. Si ces dernières étaient incluses, les émissions de l'UE augmenteraient d'environ 10% estime le rapport.