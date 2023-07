Voyages: Le point sur vos droits en tant que citoyens européens

Share this with email

Les beaux jours sont là et vous êtes sur le départ, que ce soit seul, en famille ou entre amis. Les imprévus seront peut-être de la partie, raison pour laquelle le CEC - Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg a fait le point sur vos droits en cas de problèmes, selon le moyen de transport choisi.

Les voyages organisés

Vous avez choisi un séjour avec un ensemble de prestations touristiques proposé par un tour opérateur et rien ne se passe comme prévu? Depuis le 1er juillet 2018, c’est la directive (UE) 2015/2302 qui fixe les droits des consommateurs qui réservent des voyages à forfait.

Ainsi, sachez qu’en cas de modification significative par l’organisateur de certaines caractéristiques principales avant l’effectivité du séjour, comme le prix ou la classification de l’hôtel, vous êtes en droit de résilier votre séjour sans frais.

Du point de vue des majorations de prix, ces dernières sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution du prix des transports (notamment l’augmentation du prix des carburants pour les avions), du niveau des taxes touristiques ou du taux de change pour les séjours en dehors de l’UE.

Dans le cas d’une majoration du prix total du voyage de plus de 8%, là aussi, vous êtes en droit de résilier votre voyage sans frais. Par ailleurs, aucune augmentation de prix n’est possible moins de 20 jours avant le départ. Enfin, quelle que soit la situation, vous êtes toujours en droit de résilier un contrat de voyage à forfait à tout moment avant le départ convenu, mais des frais de résiliation raisonnables et justifiables pourront être demandés.

Point notable, tout voyageur est en droit de céder le contrat à une autre personne mais il doit impérativement en informer le vendeur au plus tard sept jours avant le début du voyage. Dans ce cas de figure, les frais de cession doivent être clairement indiqués et raisonnables et conformes au coût réel qu’implique le changement de voyageur.

En cas de problème lors du séjour, il est bon de savoir que l’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat convenu, et ceci indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Union européenne, c’est l’agence de voyage établie dans un État membre de l’Europe qui est responsable. Dans le cadre d’une annulation de l’une ou de plusieurs activités comprises dans le séjour, l’organisateur se doit de proposer sans supplément de prix des prestations similaires ou de qualité supérieure.

Si aucune activité n’est proposée en compensation ou que ce sont des prestations de qualité moindre, tout voyageur a le droit d’obtenir un remboursement d’une partie du prix de son voyage. En cas de problème, les voyageurs sont en droit de contacter directement le tour opérateur ou le détaillant, qui est alors dans l’obligation de transmettre les réclamations au tour opérateur.

Enfin, il existe une protection contre l’insolvabilité des tours opérateurs afin de garantir un remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs en cas de faillite de l’organisateur. Si le transport des passagers est inclus dans leur contrat, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le bon rapatriement des voyageurs.

En avion

Pour les vols aériens, il y a deux cas de figure qui peuvent être particulièrement embarrassants: votre avion est annulé ou vous êtes refusé à l’embarquement. Juridiquement, c’est le règlement européen (CE) n° 261/2004 sur le droit des passagers aériens, ainsi que par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui regroupent vos droits.

Pour le premier cas de figure, vous avez le droit à une assistance gratuite (rafraichissements, communication, hébergement à l'hôtel et transport). Si votre vol est retardé de trois heures ou plus par rapport à l’heure d’arrivée prévue au départ et que ce retard n’est pas dû à des circonstances extraordinaires, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est le suivant:

250€ pour tous les vols de 1.500 km ou moins;

400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus 1.500 km et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 km;

600€ pour tous les vols de plus de 3.500 km.

Pour un retard d’au moins cinq heures, le transporteur aérien doit également vous rembourser le prix du billet (avec, le cas échéant, un vol gratuit vers le point de départ), à condition que vous renonciez à votre voyage.

Les mêmes droits s’appliquent en cas de refus d’embarquement pour cause de surréservation par exemple, mais un refus peut exceptionnellement être justifié. Le vol peut vous être refusé pour des raisons de santé, de sécurité ou de sûreté, ou en raison de documents de voyage insuffisants (carte d’identité périmée, absence de visa...).

En cas de déconvenues, il est recommandé de transmettre une réclamation dans les meilleurs délais, par écrit, à la compagnie aérienne concernée. Pour cela, il faut joindre à toute demande l’ensemble des documents de voyage, tels que la confirmation de réservation, la carte d’embarquement et d’éventuelles attestations d’incident délivrées par la compagnie aérienne, sans oublier les reçus justifiant les frais engagés.

En cas de refus ou d’absence de réponse de la compagnie dans un délai de huit semaines, tout voyageur peut transmettre son dossier à l’autorité nationale (du lieu de l’incident) instaurée dans chaque Etat membre pour contrôler l’application du règlement 261/2004. Au Grand-Duché, c’est au ministère de la Protection des consommateurs qu’il faut s’adresser par mail.

En bus

Depuis 2013, c’est le règlement n° 181/2011 de l’Union européenne relatif aux droits des passagers voyageant en autocar qui régit les droits des voyageurs en autobus et autocar.

Ce règlement est intégralement applicable si vous voyagez avec un service régulier (horaire fixe, trajet fixe, arrêts fixes) lorsque la montée ou la descente du passager a lieu sur le territoire d’un Etat membre ou lorsque la distance prévue est supérieure ou égale à 250 km.

Pour ce qui concerne d’éventuels retards, ils ne sont considérés comme tels qu’au départ et non à l’arrivée. Dans ce cas de situation ou en cas d’annulation du trajet, tout transporteur est tenu d’informer les passagers dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après l’heure de départ prévue.

Si cela fait rater une ou plusieurs correspondances aux passagers, le transporteur doit informer les passagers des autres correspondances possibles.

Si la course est complètement annulée ou si le retard excède 120 minutes ou s’il y a surréservation, le passager à le choix entre:

Poursuivre le voyage ou être réacheminé vers la destination finale sans frais supplémentaires, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais.

Le remboursement de son billet dans un délai de deux semaines et, si nécessaire, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu’au point de départ initial.

Si le transporteur n’offre pas ces dispositions, le passager a droit à une indemnisation équivalente à 50% du prix du billet en plus du remboursement du billet.

Par ailleurs, en cas d’accident sur la route, le transporteur doit fournir une assistance raisonnable et proportionnée de premier secours, d’hébergement, de nourriture, de vêtements ou de transport selon la gravité des faits.

Le montant de l’indemnisation en cas de décès, lésions corporelles ou détérioration des bagages est calculé conformément au droit national, mais est au minimum de 220.000€ par passager et de 1.200€ par bagage.