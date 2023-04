1.480 trains supprimés depuis janvier sur la ligne Luxembourg-Metz

Suite aux grèves en France

Le mouvement de protestation contre la réforme des retraites en France perturbe fortement depuis le début de l'année le trafic transfrontalier sur la ligne 90 et 70.

La ligne 90 Luxembourg-Metz est la plus impactée par les mouvements de protestation en France. © PHOTO: Photo d'illustration: Lex Kleren

Le mouvement de protestation contre la réforme des retraites en France perturbe le trafic ferroviaire entre le Luxembourg et la France depuis de nombreuses semaines, alors que les syndicats de la SNCF ont appelé à une journée de «la colère cheminote» ce jeudi et qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce lundi soir, après avoir promulgué la loi relative à cette réforme.

Dans une question parlementaire, la députée CSV Elisabeth Margue souligne que «cela affecte fortement l'ensemble des transports publics dans la région transfrontalière et notamment les frontaliers se rendant au Luxembourg en transport public». Cette dernière s'est enquise de savoir combien de passagers étaient concernés par ces perturbations.

Deux lignes sont impactées par ces grognes et ces mouvements de protestation: la ligne 90 (Luxembourg-Bettembourg-Thionville-Metz), fréquentée par quelque 12.000 navetteurs par jour et la ligne 70 (Luxembourg-Rodange-Longwy), empruntée par environ 850 clients quotidiennement.

84 TGV vers Paris aussi supprimés

Au cours des trois premiers mois de l'année, à la suite du mouvement de grève, 1.480 trains ont été supprimés sur la ligne 90 et 93 sur la ligne 70, selon des chiffres reportés par le ministre de la Mobilité François Bausch (déi gréng). Les TGV ont également été impactés puisque 84 TGV vers Paris et 40 vers le sud de la France ont été supprimés.

La jeune députée CSV a également voulu savoir quels étaient les efforts déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les transports en commun fonctionnent normalement malgré la crise. «Vu l'importance de l'impact sur l'offre ferroviaire, les CFL n'ont pas les moyens pour un éventuel remplacement des trains annulés de la SNCF», répond le ministre de la Mobilité. Ce dernier ajoute également que «comme la grève affecte aussi les postes directeurs, même les trains CFL vers la France peuvent être concernés par la grève.

Le ministre rappelle par ailleurs que les CFL informent les usagers en temps réel via plusieurs canaux de communication de l'évolution du trafic ferroviaire, et notamment des trains impactés par la grève et d'éventuelles alternatives existantes.

