À Liège, la reconstruction des vallées reste fastidieuse

Le week-end dernier, la décision du bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, d'annuler la dernière journée du festival Les Ardentes a rappelé combien le traumatisme engendré par les inondations de 2021 reste profond. Décision inutile puisque le sud du pays n'a finalement été qu'effleuré par les intempéries dantesques que lui promettaient les prévisions météo.

Entre-temps, des milliers de festivaliers avaient quitté les lieux la rage au ventre. Beaucoup d'argent a été perdu. Mais loin de regretter un «excès de prudence», le bourgmestre s'est retranché derrière une décision commune basée sur les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le principe de précaution a prévalu.

38.000 logements touchés

Le souvenir des inondations qui ont ravagé les vallées liégeoises -mais aussi le spectre du festival Pukkelpop de 2011 lors duquel une violente tempête avait fait cinq morts– contraignent désormais les autorités, les pompiers et les services météorologiques à redoubler de prudence.

Personne n'a oublié ces sinistres journées de la mi-juillet 2021 durant lesquelles la Vesdre, la Hoëgne et l'Ourthe sont sorties de leur lit à la vitesse d'un train fou, emportant tout sur leur passage, dévastant des quartiers entiers et tuant 39 personnes. Au lendemain des inondations, 38.000 logements touchés et près de 650 maisons détruites avaient été dénombrés.

Éviter que des bêtises se fassent sur notre territoire. Fabien Beltran Bourgmestre de Trooz

Depuis, la Wallonie s'attelle à reconstruire ses vallées pour une enveloppe financière globale qui tourne autour des deux milliards d'euros. À Trooz, non loin de la frontière allemande, le bourgmestre Fabien Beltran annonce une facture de 60 millions de dégâts pour sa seule commune. «Chaque année, avant les inondations, il nous fallait compter sur un million d'euros de travaux publics. Nous en avons donc pour 60 ans», explique-t-il en dérision. Comme les autres communes sinistrées, Trooz cherche à se relever, mais il reste encore beaucoup de travail comme en témoignent ce trottoir arraché et ces réfections à la traîne.

La catastrophe a révélé au passage les chausse-trappes du mikado organisationnel belge. Le bourgmestre rappelle ainsi que le pont, c'est la responsabilité de région wallonne; que l'égout, c'est l'AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège), et que les ruisseaux dépendent de la province. Avant chaque décision, il faut souvent mettre tout ce monde autour de la table. La reconstruction est aussi longue que fastidieuse.

Face aux médias qui ont été nombreux à reparcourir le champ de bataille laissé par les eaux, l'édile explique que son travail consiste aussi à suivre ce que font les autres communes sinistrées. «Nous devons, malgré tout, suivre les chantiers des autres pour éviter que des bêtises se fassent sur notre territoire, ce qui prend un temps fou. Chacun est coincé dans ses carcans réglementaires avec ses propres délais et sa propre organisation», a indiqué Fabien Beltran sur RTL-TVI. «Au-delà des chantiers visibles, il y a tout un tas d'endroits sur le territoire de la commune qui sont moins fréquentés, mais qui demandent un travail conséquent. À Trooz, quatre kilomètres de route ont été refaits, il en reste dix à rénover.»

Des légumes pour la soupe

Le drame a contraint la commune à se réinventer. Un potager communautaire a été financé avec de l'argent collecté par la Croix-Rouge, des parcelles cultivables seront mises à la disposition des habitants. Les légumes serviront notamment à faire de la soupe pour les écoles.

À l'échelle «macro», un schéma stratégique multidisciplinaire du bassin de la Vesdre, visant à répondre aux questions essentielles concernant l'avenir de la vallée et de son bassin, aligne les solutions pour reconstruire et envisager la vie en communauté. Il inclut des propositions pour l'aménagement de quartiers durables, le renforcement des règles de construction en zone inondable et la gestion des eaux pluviales.

La gestion des barrages

Ce schéma souligne que les mesures doivent être collectives, allant des aménagements en amont à la modification du lit de la rivière pour faciliter l'évacuation de l'eau. Il met également l'accent sur l'importance d'écouter les besoins de la rivière elle-même et de lui donner l'espace nécessaire. Sont prises en compte la régulation de l'eau, la régénération de l'habitat, la concentration des efforts sur les nœuds urbains, la préservation de la biodiversité et le développement des transports en commun.

Le schéma stratégique souligne encore que la solution principale consiste à évacuer rapidement les crues, ce qui fut souvent impossible en 2021, l'eau montant de plus d'un mètre en une heure. La catastrophe devait aussi révéler l'incapacité des services de secours à atteindre faute de moyens les sinistrés cloîtrés à l'étage des habitations lorsqu'ils n'avaient pas dû se réfugier sur les toits.

La gestion des barrages –et plus particulièrement celui d'Eupen– avait alors été pointée du doigt. Y avait-il eu oui ou non erreur humaine? La question n'a pas été tranchée à ce stade. Mais la leçon a porté. L'hiver dernier, le barrage d'Eupen a relâché ses eaux. Depuis les inondations, il est vidé davantage de manière préventive pour absorber des pluies inattendues.

Détruire ce qui a été... reconstruit

En avril dernier, le gouvernement wallon du socialiste Elio Di Rupo a également annoncé un investissement de 453 millions d'euros pour remettre en état les berges détruites par les inondations et construire des aménagements préventifs.

La reconstruction a ses paradoxes. Des maisons récemment reconstruites sont en fin de compte promises à la démolition pour donner de l'espace à la rivière. Elles devraient être une trentaine dans ce cas à Pepinster. Une des raisons de la catastrophe de 2021 a résidé précisément dans le manque de place laissé par l'Homme aux cours d'eau liégeois pour s'écouler en temps de fortes pluies.

Les commémorations des inondations sont annoncées en mode mineur. A Chaudfontaine, la commune de l'ancien ministre libéral Daniel Bacquelaine, une exposition dédiée au souvenir des inondations de 2021 encourage le visiteur à se projeter vers l'avenir. Intitulée «L'au-delà des eaux», elle fait dès ce 15 juillet et jusqu'au 10 septembre la place belle à toute une série de créations qui évoquent le passé et le futur de la vallée.