À Metz, on peut encore mieux faire sur la qualité de l'air

La qualité de l'air respiré par les Messins correspond-elle aux normes? L'Eurométropole de Metz a chargé l'Atmo Grand Est d'enquêter sur la question durant six mois, en 2022. De juillet à décembre, une petite cabane située en bordure de route, au sud de l'agglomération, a permis de mesurer la quantité de différents polluants présents dans l'atmosphère.

Et l'air messin se révèle être de bonne qualité, selon le bilan d'Atmo Grand Est rendu public ce lundi 4 septembre. Ou du moins, l'air ambiant correspond aux valeurs limites réglementaires en vigueur en France pour la majorité des polluants. Ainsi, seul l'ozone dépasse le seuil réglementaire. À noter que ce dépassement ne concerne pas uniquement le site de mesure, mais plus généralement la région.

Cette pollution à l'ozone est d'autant plus présente l'été, en raison des conditions météorologiques. Le rayonnement solaire favorisant l'augmentation de la concentration d'ozone pousse les valeurs vers le haut du lever du jour au milieu de l'après-midi, avant de baisser en soirée et dans la nuit. En hiver, la teneur en ozone dans l'air est plus faible. Dans son rapport, Atmo Grand Est notifie par ailleurs que ce polluant n'est pas forcément produit localement, mais peut être importé d'autres régions et d'autres pays, ce qui peut engendrer des pics de pollution.

Amazon dans le viseur

Mais si la concentration des différents polluants correspond aux valeurs limites édictées nationalement, certaines dépassent cependant celles recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé. C'est le cas du dioxyde d'azote et des particules fines PM2.5, le premier enregistrant un dépassement pour la moyenne annuelle, et le second pour les moyennes annuelle et journalière. L'Atmo Grand Est souligne cependant que les normes de l'OMS ont été revues et abaissées en 2021, tandis que les normes françaises font présentement l'objet d'une révision.

Cette campagne a été menée dans le but de servir d'état des lieux de la qualité de l'air à Frescaty, dans un contexte de mutation de la zone logistique. Cette dernière a en effet vu s'installer Amazon en 2021, un grand logisticien, synonyme de passage régulier de véhicules, alors que d'autres projets devraient suivre.

À ce propos, l'Atmo souligne que les niveaux de dioxyde d'azote, indicateur du trafic routier, mesurés sur la zone ne traduisent pas «un impact significatif d'activités émettrices de ce composé». D'autres campagnes de mesures seront programmées à l'avenir, afin d'évaluer l'évolution de la pollution après l'installation de l'ensemble des secteurs d'activités.