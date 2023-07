A quel prix peut-on s'acheter une maison ou un appartement dans la Grande Région?

Share this with email

Des prix d'appartements ou de maisons en baisse! Alors que cela semblait impossible il y a quelques mois encore, les prix de vente de l'immobilier reculent au Luxembourg depuis le début de l'année. Ce que sont venus confirmer le ministère du Logement et Eurostat il y a peu. Par rapport au même trimestre en 2022, les prix accusent une diminution de 1,5%. Et de 4,1% par rapport au premier trimestre 2023. Le Luxembourg est même le pays de l'Union européenne où les montants ont le plus baissé par rapport au trimestre précédent, selon le rapport d'Eurostat. Pour autant, si on regarde l'ensemble de l'UE, le prix des logements a augmenté de 0,8% durant les trois premiers mois de l'année, par rapport à début 2022.

Comment évoluent les prix de l'immobilier dans la Grande Région? Découvrez combien coûte une maison ou un appartement au Luxembourg et dans ses trois pays voisins.

Une impressionnante flambée des prix au Luxembourg

Comme l'a encore démontré le dernier sondage politique Politmonitor, la question du logement abordable est l'une des priorités sur laquelle devra se pencher le prochain gouvernement. Car, si les prix baissent, cela ne signifie pas pour autant que les candidats acquéreurs vont se bousculer au portillon. En effet, la hausse des taux d'intérêt contraint la plupart des futurs acheteurs à reporter leur projet, faute d'avoir les reins assez solides. Ce qui a pour conséquences de faire chuter le nombre de transactions.

Malgré cette baisse, les prix des appartements et des maisons restent élevés, voire même très élevés. Ce qui joue aussi sur l'attractivité du pays. Car si le Luxembourg veut attirer de nouveaux talents, il faut pour cela leur proposer une solution de logement.

Mais quel budget faut-il prévoir pour devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement? En moyenne, au Luxembourg, une maison coûte 6.863 euros/m². Mais les disparités sont grandes d'une région à l'autre du pays. Avec les prix pratiqués à l'heure actuelle, devenir propriétaire d'une maison dans la capitale est un privilège. En moyenne, le prix du m² à Luxembourg-Ville atteint 9.611 euros/m², soit le prix le plus élevé du pays.

En dix ans, ils ont littéralement flambé dans la capitale. Ainsi, en 2012, le montant moyen annoncé des maisons s'élevait à 814.135 euros. Une décennie plus tard, ils atteignent 2.060.022 euros. Soit une hausse d'un peu plus de 150% en dix ans! Dans la ville-haute, selon des chiffres de l'Observatoire de l'habitat, les prix des maisons ont même grimpé de près de 240%!

Sans surprise, les communes les plus chères après la capitale sont celles qui entourent Luxembourg-Ville. Par exemple, à Bertrange, il faut compter 9.313 euros/m² pour acquérir une maison. Plus globalement, des prix plus élevés sont pratiqués dans le sud du pays. A contrario, c'est dans l'Est et surtout le Nord du pays qu'on retrouve les prix les plus bas, parfois jusqu'à près de 40% inférieurs à la moyenne nationale. Comme à Wincrange, où une maison coûte 4.039 euros du m².

Devenir propriétaire d'un appartement est un pari encore plus osé dans certaines communes du pays. Les prix pratiqués sont trois fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 15 ans, tant pour l'existant que pour le neuf. Dans la capitale, le prix moyen annoncé au m² d'un appartement se chiffre à près de 13.000 euros (12.918€). C'est 26% plus onéreux que la moyenne nationale. À nouveau, les communes périphériques et proches de la capitale affichent des montants particulièrement élevés. Pour retrouver des prix plus accessibles, il faut regarder vers le nord du pays, où un appartement coûte jusqu'à 40% de moins que la moyenne nationale. A Parc Hosigen, il est ainsi possible de devenir propriétaire de ce type de logement pour un prix moyen annoncé de 6.278 euros/m².

Thionville plus chère que Metz en Lorraine

La Lorraine suit la même tendance que le Luxembourg en matière d'évolution des prix de l'immobilier. Le marché en Lorraine se porte toujours aussi bien, après deux années exceptionnelles en 2021 et 2021. Les maisons avec jardin sont bien sûr au centre de toutes les convoitises mais les appartements avec terrasse les talonnent.

Pour la Moselle, la hausse de prix la plus importante est constatée au nord et à l'ouest du département, près du centre urbain attractif qu'est Metz et près de la frontière luxembourgeoise. Plus généralement, ce sont les communes frontalières avec le Luxembourg qui affichent toujours les prix les plus élevés du marché. Basse-Rentgen enregistre le montant moyen au m² le plus haut, avec 3.844 euros pour une maison. En ce qui concerne les appartements, c'est la commune de Hagen qui détient la palme, avec un prix moyen de 3.724 euros/m².

Lors du premier point presse sur l'immobilier en Moselle organisé par la Chambre des notaires de Moselle en avril dernier, André Lombardi, le président, soulignait que «le marché immobilier se porte toujours bien» en Lorraine et «a été en hausse constante. Malgré la crise, face aux incertitudes, il a su rester une valeur refuge par excellence.»

Le marché immobilier des appartements anciens dans le département est dominé par le sillon mosellan autour des agglomérations de Metz et de Thionville principalement. A Metz, il faut compter 2.509 euros du m² pour acquérir une maison, selon les chiffres au 1er juin 2023 du site meilleursagents.com. Ce prix est légèrement inférieur pour un appartement (2.373 euros/m²). Acheter une maison à Thionville coûte 2.787 euros/m². Comptez 2.398 euros/m² pour un appartement. «Thionville est bien devenue, en 2022, la plus chère. Il y a des prix plus élevés qu’à Metz, c’est bien sûr le fait du Grand-Duché tout proche», souligne André Lombardi, cité par Les Affiches d'Alsace et de Lorraine.

Dans l'est de la Moselle par contre, on est très éloigné des prix pratiqués près de la frontière luxembourgeoise, avec des prix culminant en moyenne à 1.498 euros/m² pour une maison à Saint-Avold et 1.222 euros/m² pour un appartement. L'ancien bassin houiller souffre d'un manque d'attractivité, malgré sa proximité avec la Sarre.

La Chambres des Notaires de Moselle a aussi dressé un constat intéressant: plus de 8% des acquéreurs proviennent de l'étranger dans le pays thionvillois, contre 3% voire moins sur Metz et ses environs, selon les chiffres de 2022.

La province de Luxembourg domine l'immobilier en Belgique

En Wallonie, du côté belge, c'est surtout la province de Luxembourg qui connaît, depuis la crise sanitaire, un engouement sans précédent. A tel point qu'en 2022, la verte province a dominé le marché immobilier belge, en enregistrant la plus forte hausse des prix des maisons (+14,8%). Depuis cinq ans, le prix des maisons a littéralement explosé, augmentant de 41,2%. En moyenne, une maison coûte 240.000 euros dans la province.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regain d'intérêt. Comme en Moselle, les maisons avec jardin sont particulièrement prisées depuis la pandémie. Mais c'est sans doute l'attractivité du Luxembourg qui fait grimper les prix, poussant de nombreux frontaliers à s'installer à Arlon et dans les communes aux alentours, situées à une trentaine de kilomètres de Luxembourg seulement.

Les communes frontalières, principalement le pays d'Arlon (Attert, Messancy, Aubange,...) et celui de Bastogne, sont les plus chères en matière d'immobilier. C'est dans le chef-lieu de la province qu'il faut dépenser le plus pour acquérir une maison ou un appartement. Comptez 2.265 euros/m² pour une maison et 2.810/m² pour un appartement. On est cependant encore très loin des prix pratiqués dans le nord du Grand-Duché, région la moins chère du Luxembourg.

Habitués à des prix parfois délirants dans leur propre pays, les Luxembourgeois sont capables de dépenser bien plus pour une maison quatre façades que les habitants de la province de Luxembourg Georges Lochet Notaire à Fauvillers

Plus on s'éloigne de la frontière luxembourgeoise, plus les prix diminuent. L'ouest de la province de Luxembourg, dans la région de Bouillon et le nord, au-delà de Marche-en-Famenne, sont les régions les plus abordables.

Les prix devraient continuer à être boostés dans les prochains mois par les Luxembourgeois, qui sont de plus en plus nombreux à acheter des biens dans la province. Principalement pour «les déclarer en tant que seconde résidence, de manière à conserver les avantages du Grand-Duché», expliquait à Virgule en février dernier Georges Lochet, notaire à Fauvillers, une commune proche de la frontière grand-ducale. «Il faut bien reconnaître que, habitués à des prix parfois délirants dans leur propre pays, les Luxembourgeois sont capables de dépenser bien plus pour une maison quatre façades que les habitants de la province», ajoutait le notaire belge. «Et forcément, cela finit par faire gonfler les prix.»

Une demande bien supérieure à l'offre en Allemagne

Le marché est devenu de plus en plus tendu outre-Rhin. Il est de plus en plus compliqué de trouver un logement, car c'est devenu une denrée rare. Surtout dans les grandes villes du pays. Il manque 700.000 logements en Allemagne et la demande, bien supérieure à l’offre, fait flamber les prix. A Munich, la ville la plus chère du pays, il faut compter près de 10.000 euros le m² pour acquérir un bien, un prix équivalent à celui du Luxembourg. Mais avec la hausse des taux d'intérêt, les potentiels acquéreurs reportent leurs projets et se dirigent plutôt vers le marché locatif, où les prix flambent aussi.

En Sarre et en Rhénanie-Palatinat, les prix n'atteignent cependant pas de tels sommets. Les villes de plus grande importance, comme Mayence, Coblence ou encore Trèves, attirent de nombreux habitants, ce qui fait grimper les prix. C'est à Mayence que les maisons et les appartements sont les plus chers. Il faut compter en moyenne 5.015 euros/m² pour s'acheter une maison dans la ville et 4.418 euros/m² pour un appartement, selon des estimations d'Immowelt.