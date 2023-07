Accéder à la bande de covoiturage belge sur l'E411 est désormais plus facile

Entre Arlon et Sterpenich

Entre Arlon et Sterpenich

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Cela faisait des années que des règles moins strictes étaient réclamées pour la bande de covoiturage de l'E411 reliant Arlon à Sterpenich, à la frontière luxembourgeoise. Pour expliquer ce fiasco d'un investissement total de 17 millions d'euros, beaucoup remettaient la faute à une longueur de chaussée beaucoup trop courte pour se révéler utile, la bande n'étant toujours pas prolongée côté grand-ducal, mais aussi à des règles d'accès trop strictes.

Lire aussi :La pratique du covoiturage en plein boom

En effet, la bande de covoiturage, inaugurée en mai 2019, était jusqu'alors réservée aux véhicules transportant au minimum trois personnes, avec une vitesse est limitée à 50 km/h. Mais quelle ne fut pas la surprise des automobilistes belges traversant régulièrement la frontière luxembourgeoise de découvrir ce jeudi matin que les marquages sur le revêtement de la bande de covoiturage avaient été modifiés. Désormais, il suffit simplement d'être deux à l'intérieur de l'habitacle pour pouvoir emprunter cette bande. D'ailleurs, cette dernière semble désormais être accessible aux motos.

Une volonté de longue date

Sur les réseaux, si quelques-uns se sont réjouis de cette nouvelle, d'autres continuent de penser que cette bande de covoiturage est un énorme gaspillage d'argent public. D'autres encore font néanmoins remarquer que les panneaux de signalisation situés en bordure de la bande affichent encore et toujours les mêmes règles d'accès.

Dans les faits, cela fait des mois qu'on évoquait la possibilité de règles moins restrictives. Le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) souhaitait assouplir ces conditions d'utilisation de la bande de covoiturage entre Arlon et la frontière luxembourgeoise avant de réévaluer le processus. Et pourquoi pas, peut-être, d'opter pour une configuration similaire à celle privilégiée par les Luxembourgeois, c'est-à-dire une bande de covoiturage à gauche et à l'affectation dynamique.

Lire aussi :Covoiturage: l'aide financière du gouvernement prolongée