Acheter un terrain à bâtir devient un «produit de luxe» en Wallonie

Les terrains à bâtir deviennent de plus en plus rares en Wallonie. Tel est le constat dressé par les notaires belges, dans leur dernier baromètre immobilier. Cette raréfaction des terrains «entraîne inévitablement une hausse des prix». Conséquence directe: les ventes de terrains à bâtir ont reculé de manière générale en Belgique, de l'ordre de 10%, et ce recul est plus marqué dans le sud du pays (-20,5%) qu'en Flandre.

«L’accalmie sur le marché immobilier en général est encore plus marquée au niveau des terrains et des nouvelles constructions : l’augmentation importante du prix des matériaux y est pour beaucoup. L’achat d’un terrain à bâtir pour y faire construire sa maison devient un produit de luxe», commente ainsi Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be.

Une hausse de 3,2% en un an

Sur les six premiers mois de l'année, il fallait débourser en Wallonie 128 euros au mètre carré pour acquérir un terrain sur lequel construire son habitation. C'est une hausse de 3,2% par rapport à 2022. La province du Brabant wallon, au sud de Bruxelles, reste la plus chère du pays. Le prix au mètre carré atteignait 215 euros au premier semestre 2023. Pour rester sous la barre des 100 euros, il faut aller plus au sud de la Wallonie et notamment dans la province voisine de Luxembourg où le prix moyen d'un mètre carré atteignait 88 euros début 2023. Soit 8.800 euros pour un are de terrain.

Comparé au Grand-Duché voisin, les prix dans la verte province restent plus qu'abordables, puisqu'un are coûte 6,5 fois moins cher qu'au Luxembourg. Entre 2010 et 2017, le prix de vente médian d'un are au Luxembourg coûtait 58.312 euros, selon les derniers chiffres publiés en la matière par l’Observatoire de l’habitat.

Une superficie moyenne de 10,7 ares

Autre constat mis en évidence par le dernier baromètre des notaires: la surface des terrains vendus a diminué. En Wallonie, cette surface atteignait 10,7 ares au premier semestre 2023. Soit un recul de 3,6 % par rapport à l’ensemble de l’année 2022. «Une tendance qui se confirme dans le temps. En effet, le recul est de 3,6 % sur la période allant de l’année 2018 au 1er semestre 2023», souligne le site Notaires.be. Au niveau wallon, la province de Luxembourg (11,5 ares) est devancée par la province de Namur (12,3 ares) en ce qui concerne les surfaces des terrains à bâtir (12,3 ares).