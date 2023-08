A Orscholz, les dents de dragon se cachent dans la forêt

La Höckerlinie s'étire sur un peu plus d'un kilomètre en forêt, dans un cadre verdoyant. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

C'est un petit vestige de la ligne Siegfried, mais l'endroit vaut le détour rien que pour l'image qu'il offre. A Orscholz, à quinze kilomètres de Remich, se dressent en pleine forêt des dizaines de dents de dragon bien alignées. Ces obstacles anti-chars en béton, que l'on traduit par Höckerlinie, sont aujourd'hui bien gardés par la végétation. Une petite boucle pédestre a été tracée pour découvrir le lieu et son histoire.

Le point de départ

Depuis Remich, il faut traverser le pont qui enjambe la Moselle puis emprunter les routes B406 et L177 en direction de Orscholz et Mettlach. Environ 2 km avant d'arriver à Orscholz, il faut tourner sur un petit chemin à droite. Un panneau Höckerlinie indique l'endroit.

Depuis l'autoroute A8 entre Schengen et Sarrelouis, il faut prendre la sortie Merzig-Wellingen et emprunter les routes L170 en direction de Tünsdorf puis L178 en direction de Orscholz. Dans Orscholz, prendre à gauche vers Oberleuken et sortir du village jusqu'au panneau Höckerlinie.

Une fois sur le petit chemin goudronné, il faut faire environ 200 mètres, jusqu'à un petit étang. On peut se garer là. Le départ du petit circuit pédestre, balisé, est indiqué par un panneau didactique.

La balade: 3,1 km

La promenade prend la forme d'une petite boucle d'un peu plus de trois kilomètres, principalement dans un bois. On entre immédiatement dans le vif du sujet en marchant entre les dents de dragon. Ces petites pyramides de béton sont de différentes tailles, disposées sur cinq rangées, scellées entre elles par des plaques, de béton également.

1 / 6 Les dents de dragon sont recouvertes par la végétation, et par d'autres messages parfois. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

2 / 6 La Höckerlinie s'étire sur un peu plus d'un kilomètre en forêt, dans un cadre verdoyant. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

La disposition des dents, en quinconce, ainsi que les plaques de béton au sol, font que le chemin n'est ni linéaire ni complètement plat. Attention à ne pas trébucher, et on déconseille la balade aux personnes qui voudraient la faire avec un enfant en poussette. Les vélos sont quant à eux interdits.

L'image de ces dents de dragon alignées et enveloppées par les arbres sur près d'un kilomètre donne une certaine dimension esthétique au lieu. Photographes et instagrameurs, vous allez adorer!

1 / 5 La boucle de 3,1 km est parfaitement balisée. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

2 / 5 Les ruines d'un blockhaus dans la forêt. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

4 / 5 Un ouvrage qui permet d'alimenter un étang tout en protégeant la ligne de défense. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger

5 / 5 Par endroits, on remarque aussi les traces de l'ancien réseau de tranchées. © PHOTO: Virgule/Pascal Mittelberger











La Höckerlinie s'étire sur un peu plus d'un kilomètre. La boucle pédestre en forêt fait aussi découvrir des ruines de blockhaus endommagés par les tirs d'artillerie, et l'on devine également, de part et d'autre du chemin, le réseau de tranchées qui serpentait.

L'histoire du lieu

Cette Höckerlinie très bien conservée fait partie de la Orscholz-Riegel. Intégrée à la ligne Siegfried (version allemande de la ligne Maginot), la Orscholz-Riegel est une ligne de fortifications de 15 km composée de tranchées, d'ouvrages défensifs en béton, de champs de mines, de barbelés... Elle est érigée entre les rivières Moselle et Sarre entre fin 1939 et début 1940.

Cette ligne de fortifications donnera bien du fil à retordre aux troupes américaines sur le chemin de Berlin, fin 1944 et début 1945. De violents combats meurtriers s'y sont déroulés du mois de novembre jusqu'au mois de février, quand les Américains ont enfin réussi à percer la ligne.