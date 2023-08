Un accident fait sept blessés à Europa-Park

Cinéma

Kinepolis relance des chefs-d’œuvre du cinéma sur grand écran

«L’Exorciste», «Orange mécanique», «Mad Max», etc. A partir du 22 août et jusqu’à fin décembre, Kinepolis Luxembourg va permettre de redécouvrir une dizaine de chefs-d’œuvre du cinéma sur grand écran. Un must pour les cinéphiles.