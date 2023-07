Une Luxembourgeoise de 55 ans tuée dans une attaque au couteau en Allemagne

La femme a été poignardée au hasard samedi dans la localité allemande de Bad Hönningen. Elle possédait les nationalités luxembourgeoise et belge.

Les enquêteurs dans l'affaire des deux attaques au couteau à Bad Hönningen, qui ont fait une victime, ne pensent pas que le motif de l'acte soit politique. La police et le parquet de Coblence ont indiqué dimanche qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun indice en ce sens. Selon ces informations, un Allemand de 38 ans a attaqué deux personnes au couteau dans la rue de cette petite ville de l'arrondissement de Neuwied samedi après-midi.

Une femme de 55 ans a été mortellement blessée. Cette dernière possédait, outre la nationalité belge, la nationalité luxembourgeoise selon L'Essentiel. Un homme de 30 ans a été grièvement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur des faits aurait été arrêté à proximité immédiate et se trouverait en prison. Les enquêteurs ont parlé de deux agressions au couteau.

Les enquêteurs n'ont pas donné plus de détails sur le motif éventuel de l'homme ni sur le déroulement exact des faits, pas plus que sur le fait de savoir si l'auteur et la victime se connaissaient. «Nous vous prions de comprendre que nous ne pouvons pas donner d'autres informations sur les personnes, également pour protéger les droits de la personnalité», a-t-on indiqué. Samedi soir, la police a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait s'agir d'une folie meurtrière. Cela ne peut pas être confirmé, a-t-elle déclaré.