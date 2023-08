A Bastogne, les 4.000 arbres du Bois de la Paix rendent hommage à autant de soldats

Share this with email

La Sarre avec la Höckerlinie à Orscholz; la Moselle avec le Sentier de la ligne Maginot à Cattenom; le Luxembourg avec le Schumannseck près de Wiltz... Cette série de balades sur des lieux mémoriels de la Seconde Guerre mondiale fait voyager à travers la Grande Région, et c'est donc en Wallonie qu'elle vous emmène aujourd'hui. Direction Bastogne et ses environs, pour une randonnée qui traverse le Bois de la Paix.

Le point de départ

Depuis le centre de Bastogne et la place Saint-Pierre (du nom de l'église qui s'y trouve), il faut emprunter la route nationale 874 (route de Clervaux) en direction de Neffe. C'est de ce petit village que s'élance l'itinéraire. Vous pouvez vous garer devant la chapelle qui se trouve le long de la N874.

Il faut alors traverser la route et prendre le petit chemin goudronné qui monte, en suivant le balisage symbolisé par un petit drapeau bleu-blanc-bleu.

La balade: 10,3 km

Les premiers kilomètres font parcourir la campagne bastognarde. On prend un peu de hauteur (le dénivelé positif de l'itinéraire est de 151 mètres) et l'on a une belle vue sur la région verdoyante, avec les collines champêtres au premier plan et la forêt ardennaise à l'horizon.

Après cette première partie de balade bucolique, on s'approche justement de la forêt, on la longe durant quelques instants, avant de s'y engouffrer, entre des arbres parfaitement alignés. Nous voilà dans le Bois de la Paix. En son centre, au milieu d'une grande clairière en forme de cercle, 4.000 arbres ont été plantés en 1994, pour marquer le 50e anniversaire de la Bataille des Ardennes.

Aujourd'hui, vu du ciel, ces arbres dessinent le symbole de l'Unicef. A leur pied, on trouve de multiples plaques et inscriptions. Il y a les noms des unités qui ont combattu ici lors du terrible hiver 1944-45. Il y a surtout les noms des soldats qui ont laissé leur vie sur les terres ardennaises. Au-dessus de certaines de ces plaques, on trouve des fleurs et photos, laissés par des familles venues se recueillir.

On laisse ensuite le Bois de la Paix derrière nous, pour entamer la seconde partie du parcours. A nouveau, le décor est champêtre. On continue de suivre le balisage bleu-blanc-bleu, on contourne une carrière de pierres pour déboucher sur le Bastogne War Museum et, juste à côté, l'imposant mémorial du Mardasson. Puis c'est la dernière ligne droite, d'un peu moins de deux kilomètres tout en descente, vers Neffe, pour retrouver notre point de départ. Le tour est bouclé en deux heures à un bon rythme.

L'histoire du lieu

Le nom de Bastogne est indissociable de la Bataille des Ardennes. La ville et ses environs ont été le théâtre d'un terrible siège durant la deuxième quinzaine du mois de décembre 1944. Les troupes américaines furent complètement encerclées par trois divisions allemandes pendant une semaine, avant que des renforts n'arrivent pour briser cet encerclement. Les combats durèrent encore des jours, dans des conditions extrêmes.

Bien connu des férus d'histoire et de la Seconde Guerre mondiale, ce siège de Bastogne a été rendu encore plus populaire par la mini-série Band of Brothers (Frères d'armes), créée par Tom Hanks et Steven Spielberg - d'après le livre de Stephen Ambrose - et diffusée au début des années 2000. La série raconte l'histoire de la Easy company, du 506e régiment d'infanterie parachutée, de la 101e division aéroportée américaine. Le sixième des dix épisodes s'intitule Bastogne et retrace ce siège.