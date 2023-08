À Oupeye, la violence a gagné les réseaux sociaux

Share this with email

L'enquête sur la mort de Domenico D'Atria se poursuivra pendant plusieurs mois, notamment par le biais d'une reconstitution des faits. À l'heure actuelle, les enquêteurs ont recueilli la version du policier renversé par le quad de Domenico D'Atria avant que son collègue ne fasse feu. La victime s'était alors écroulée, mortellement touchée par une balle en pleine tête.

Beaucoup dépendra de l'audition de l'autre policier, celui qui a tiré. S'il se montre convaincant, il pourrait bénéficier d'un non-lieu et éviter un procès similaire à celui qui s'était engagé autour du policier responsable de la mort de la petite Mawda, une migrante d'origine kurde âgée de deux ans, tuée en 2018 par balle lors d'une course-poursuite entre flics et passeurs dans la région de Mons. L'auteur du tir avait écopé d'une légère peine de prison, mais les dommages pour l'image de la police et de l'Etat belge avaient été considérables.

Des funéraille et une marche blanche dans le calme

La Belgique a craint d'avoir son affaire Nahel ou Floyd au lendemain de la mort de Domenico D'Atria, un habitant de la commune d'Oupeye (nord-est de Liège), connu pour des faits avérés de trafic de drogue et qui n'aurait pas répondu à l'injonction de s'arrêter d'un policier. Cependant, les derniers jours ont été marqués par un retour au calme, du moins en apparence.

Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, les funérailles de Domenico D'Atria n'ont pas engendré de nouvelles violences et déprédations dans la région. Une marche blanche, organisée par la famille de la victime, a réuni dimanche quelque 300 personnes. Arborant une banderole "Justice pour Drom's" et vêtues de t-shirts blancs avec la photo du trentenaire décédé, elles ont réclamé la vérité avant de se disperser.

Un policier livré à la vindicte à tort

Bavure policière ou non ? L'enquête et la justice trancheront. En attendant, la volonté d'en découdre s'exprime via les réseaux sociaux où l'on assiste à une chasse aux policiers en mode 2.0. La photo de Maxime, un agent de 25 ans, circule sur le web avec de fausses accusations selon lesquelles il aurait tiré sur Domenico D'Atria à Oupeye le 18 août dernier. Le policier - qui n'a a priori rien à voir dans cette affaire - s'est retrouvé ainsi livré à la vindicte sur Snapchat et d'autres plateformes, dans une profusion de menaces de mort.

Le policier, conscient du risque lié à son métier, avait pris des précautions pour protéger sa vie privée en ligne. Malgré cela, son image a été diffusée, entraînant des menaces de violence à son encontre. Un rappeur local a été identifié comme l'auteur de l'une des publications litigieuses. Le policier a décidé de porter plainte en justice, son avocat envisageant de recourir au Digital Services Act pour tenir les réseaux sociaux responsables de la diffusion de contenus dangereux.

La vaine tentative de dialogue du bourgmestre

Au lendemain de la mort de Domenico D'Atria, le bourgmestre d'Oupeye, Serge Fillot, avait pris un arrêté interdisant tout rassemblement de plus de quatre personnes sur son territoire. Il vient de prolonger cette mesure d'une semaine. L'objectif est d'éviter que ne se reproduisent les émeutes qui avaient suivi le drame. Les forces de l'ordre avaient été prises pour cible et attirées dans des embuscades.

Le bourgmestre et sa famille ont été placés sous protection policière après avoir eux aussi reçu des menaces de mort. L'édile ne reconnaît plus sa commune. «J'ai tenté de dialoguer avec les jeunes car ils me connaissent, mais j'ai entendu des propos que je n'aurais jamais cru entendre : des appels au meurtre de policiers, des menaces contre leur famille, l'utilisation du mot viol», a-t-il déclaré au Soir.