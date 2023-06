Un bonus de 22.650 euros pour court-circuiter la pension anticipée

Que la mesure soit ou non adoptée, ce qui est certain, c’est que travailler jusqu’à 67 ans sera pleinement en application dès 2030 en Belgique. © PHOTO: Shutterstock

De coups d'essai en coups de Jarnac, le dossier des pensions n'en finit plus de chahuter la législature actuelle, les partis de la coalition gouvernementale ne parvenant toujours pas à s'accorder.

Comment assurer la soutenabilité du système des retraites tout en permettant aux pensionnés de vivre confortablement? La réponse à cette question paraît insoluble tant les différences d'approche et de philosophie entre les partis au pouvoir sont grandes.

Pour sortir de la quadrature du cercle, la ministre des Pensions Karine Lalieux veut donner 22.650 euros à chaque travailleur qui prolongerait sa carrière de trois ans au-delà de la pension anticipée. Selon la socialiste, ce bonus-pension permettrait d'économiser de l'argent et d'augmenter le taux d'emploi, conformément aux standards édictés par la Commission européenne.

En Belgique, une pension anticipée est proposée dès 62 ans à ceux et celles qui ont cumulé un certain nombre d'années de carrière. Elle intervient comme son nom l'indique plusieurs mois, sinon plusieurs années avant la pension officielle. Pour le travailleur, la perte mensuelle est généralement limitée. Pour l'Etat qui doit payer la retraite plus rapidement que prévu, la charge est lourde.

Trois ans supplémentaires pour toucher la somme

D'où l’idée de la ministre Lalieux de garder au travail les candidats à un départ avancé en leur proposant une somme de 22.650 euros s'ils poursuivent leur carrière durant trois années au-delà de la pension anticipée. «Ce ne sera pas la réforme de la droite. Ce sera une réforme équilibrée dans le cadre d'un compromis à sept partis », affirme la socialiste.

Dans les colonnes du Vif, l’économiste Jean Hindriks (UCLouvain) estime toutefois que 22.650 euros ne constituent pas un montant suffisant pour inciter à travailler au-delà de l'âge de la retraite anticipée. «Au lieu de recevoir une rente de 1.400 euros chaque année de ses 62 ans à ses 82 ans (28.000 euros au total), on propose aux gens de recevoir 22.000 euros à leurs 65 ans. Non seulement vous recevez moins, mais en plus il faut faire attention à ne pas les dépenser trop vite». Ces calculs, le cabinet Lalieux les conteste.

Un nivellement par le bas pour certains

La proposition à 22.650 euros est également vue par certains comme un nivellement par le bas, ne tenant pas compte du niveau de salaire au moment de la retraite anticipée. Elle intéresserait surtout dès lors les bas revenus, qui sont aussi ceux a priori qu'une vie de travail a fatigués. Mais parce que plus on a de revenus, plus on vit longtemps, un tel apport pourrait avoir malgré tout un impact sur leur espérance de vie.

Face aux discussions qui menacent de s'enflammer à nouveau, le Premier ministre Alexander De Croo a sifflé la fin de la récréation. «Les propositions de la ministre Lalieux sont discutées avec mon cabinet et les partenaires de gouvernement. Elles arriveront en gouvernement lorsqu’il sera clair qu’elles recueillent un consensus suffisant», a-t-il affirmé. A un an des élections, il est hors de question pour le libéral flamand de faire un cadeau à l’aile gauche de sa coalition.

Dans l’opposition, le PTB communiste souhaite que l’âge de la pension soit ramené à 65 ans. «Travailler jusqu’à 67 ans – mesure qui sera pleinement en application dès 2030 - n’est pas possible pour l’immense majorité des travailleurs», explique Raoul Hedebouw. «Parce que la différence d’espérance de vie en bonne santé entre l’élite et la classe travailleuse, c’est 17 ans... 17 ans d’espérance de vie en moins». Hedebouw fait encore valoir que la France consacre 15% de son PIB aux retraites, contre 10% pour la Belgique. Aux «super-riches» de payer l’addition…