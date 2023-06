Carnet rose au zoo d'Amnéville: un bébé otarie est né!

Quoi de mieux qu’une naissance pour lancer la saison estivale! Un heureux événement s'est produit le 19 juin dernier au zoo d'Amnéville: la naissance d'un bébé otarie! Un tel événement n'avait plus eu lieu dans la baie des lions de mer du zoo depuis 2013... Autant dire que cela a mis en joie toute l'équipe des soigneurs qui s'occupent quotidiennement de ces mammifères marins et toute l'équipe du zoo plus généralement, qui a partagé une adorable vidéo du nouveau-né sur le réseau social Facebook.

Lire aussi :Carton plein pour le zoo d'Amnéville en 2022

«Le nouveau-né fait actuellement 8,05kg, il tète très bien sa mère, se montre déjà très explorateur et a effectué sa première baignade (d’une durée de 30 secondes seulement...) le 27 juin», informe le zoo dans un communiqué. Sa maman, Shouka, une otarie de Californie, se révèle être une «maman très protectrice qui lui donne beaucoup, beaucoup d’amour».

1 / 5 © PHOTO: Zoo d'Amnéville

2 / 5 © PHOTO: Zoo d'Amnéville

3 / 5

4 / 5

5 / 5











Cinq otaries vivent dans l'espace réservé à la baie des lions de mer: Magellan et Luna (les aînés), Shouka et June (les cousines), Gonzo (le jeune mâle). «June avait donné naissance au dernier bébé, né le 20 juin 2013 et depuis, aucun petit n’avait pointé le bout de son nez», précise le parc zoologique.

Tout comme son bébé, Shouka, la jeune maman, est née au zoo d’Amnéville, le 13 juin 2012. «C’est une otarie très joueuse et maline qui excelle dans les apprentissages complexes. Shouka est aussi extrêmement dynamique et a un caractère bien trempé puisqu’elle n’hésite pas à montrer sa dominance face aux mâles qui font plus de deux fois son poids», explique l'équipe du zoo.

Gonzo, le papa, est né le 31 mai 2009 à Cologne. «Ce n’est malheureusement pas un natif de la Moselle... Le mâle a grandi au Parc Astérix et a rejoint notre groupe de lions de mer en avril 2021. C’est un animal doux et motivé, toujours partant pour participer aux entraînements qu’ils soient médicaux, cognitifs ou dynamiques. Il est aussi très bavard et aboie beaucoup dès lors qu’il est en contact avec ses femelles».

Un travail de longue haleine

Chez les otaries, la gestation est plus longue que chez les humains. La période de reproduction a lieu aux alentours du mois de juin/ fin juillet et la durée de gestation est d’environ 11 mois, pour une mise-bas au mois de juin. Durant cette longue période, de nombreuses actions sont mises en place: des échographies de contrôle toutes les 2 semaines (de mars à fin mai), un suivi minutieux de la prise de poids, des surveillances de nuit avant la mise-bas. Post-partum, les soigneurs interfèrent le moins possible pour que le lien entre la mère et le bébé se crée naturellement. «Les seules actions vont être: une pesée rapide le jour de la naissance, le sexage et de manière occasionnelle, quelques pesées opportunistes les jours suivants, lorsque Shouka va nager quelques minutes.»

Le sexe du bébé sera révélé le 6 juillet prochain. © PHOTO: Zoo d'Amnéville

Après l’accouchement, tout un travail de suivi minutieux s’installe, notamment avec le suivi de l’allaitement, l’observation méticuleuse sur les interactions mère-bébé, la surveillance des premières approches des bassins, mais aussi la désensibilisation à la présence des soigneurs dans l’environnement du bébé. «Gonzo, le papa, n’aura pour quelque temps aucun contact avec le nouveau-né pour éviter tout geste brusque».

Si on ne connaît pas encore comment se prénomme cet adorable bébé, son sexe a été déterminé il y a quelques jours. Le zoo donne rendez-vous le 6 juillet prochain à 19 heures pour découvrir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle...