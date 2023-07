Cattenom, un incident tardivement détecté

Share this with email

La centrale nucléaire de Cattenom a récemment fait face à un événement significatif de niveau 1 de l'échelle Internationale des événements nucléaires (INES), graduée de 0 à 7, suite à une détection tardive d'un non-respect des spécifications techniques d'exploitation. C'est ce qu'annonça, le 13 juillet, la direction de la centrale à l'Autorité de sûreté nucléaire. Mais concrètement, que s'est-il passé ?

Le 9 juillet à 5h17, un incident se produit lors des opérations de redémarrage de l'unité de production n°2. Au cours d'un essai, périodique, d'une pompe d'alimentation de secours des générateurs de vapeur, un dysfonctionnement d'un capteur de pression du circuit de lubrification de la pompe est constaté. En cause, la mauvaise position d'une vanne. Selon la réglementation en vigueur, l'unité de production ne pouvait pas être considérée comme disponible dans cet état depuis le 5 juillet.

Les équipes de la centrale ont immédiatement remis la vanne dans la position adéquate et ont réalisé un nouvel essai périodique. Celui-ci s'est avéré concluant. Malgré cet incident, la sûreté de la centrale n'a pas été compromise, car trois autres pompes étaient en mesure d'assurer la même fonction.

Un autre incident le 12 juillet

Néanmoins, en raison de cette détection tardive, la direction de la centrale nucléaire de Cattenom a choisi de déclarer cet événement comme étant significatif de niveau 1 de l'échelle INES à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Par ailleurs, le 12 juillet, l'unité de production n°4 avait été déconnectée du réseau électrique en raison d'un défaut sur un système annexe à la turbine, situé dans la partie non nucléaire de l'installation. Les équipes de la centrale ont rapidement pris les mesures nécessaires pour résoudre ce problème et ont réussi à reconnecter l'unité de production n°4 en toute sûreté. Aucune conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l'environnement n'a été signalée.

Actuellement, l'unité de production n°3 de la centrale de Cattenom est en fonctionnement normal, tandis que les unités de production n°1 et 2 sont à l'arrêt programmé pour maintenance.