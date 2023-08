Ce qui change au Luxembourg, en Belgique et en France au 1er août

Share this with email

Au Luxembourg

Une nouvelle destination depuis le Findel

Avec la compagnie low cost Wizz Air, il est possible de voyager depuis le Findel jusqu'à Rome pour seulement 25 euros. Cette ligne ouvre dès ce mois d'août. Notons que si Lux-Airport salue l'arrivée de cette compagnie implantée en Hongrie au Grand-Duché, les syndicats du secteur aérien estiment qu'elle propose des «prix cassés sur le dos des salariés».

Introduction d'un fonds de travaux obligatoire

À partir du 1er août, le fonds de travaux devient obligatoire, un an après la publication de la loi. L'objectif de cette loi pour les copropriétés des immeubles bâtis est de promouvoir la rénovation, de façon générale, dont la rénovation énergétique de ces immeubles.

Nouvelle boîte postale pour le service de la copropriété bâtie

À partir du 1er août 2023, tous les courriers destinés au service de la copropriété bâtie sont à adresser à l'adresse suivante :

Adm. du cadastre et de la topographie

Service de la copropriété bâtie

B.P. 3095

L-1030 Luxembourg

Un nouveau CEO adjoint à Luxembourg for Finance

Simon Gorbutt prend ses fonctions de CEO adjoint de Luxembourg for Finance à partir de ce 1er août. Ce dernier a été président de STEP Benelux et enseigne le master en gestion de patrimoine à l'Université du Luxembourg. Simon Gorbutt est avocat, diplômé en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande, et possède les nationalités luxembourgeoise et britannique.

En Belgique

Les verres de lunettes plus largement remboursés

Bonne nouvelle pour les personnes qui ont besoin de porter des lunettes! À partir du 1er août, le seuil de dioptrie pour le remboursement des verres de lunettes sera fixé à 7, rapportent les médias belges. Auparavant, ce seuil était à 7,75 et il sera de 6,75 pour les mineurs et les personnes âgées de plus de 65 ans.

Des gyrophares verts sur les routes belges

Selon nos confrères de L'Avenir, des gyrophares verts vont faire leur apparition sur les routes belges. «Contrairement au gyrophare bleu (des pompiers), ce nouveau type ne sera pas contraignant, il ne donnera pas lieu à une priorité, mais sera en revanche un appel à la courtoisie des autres usagers de la route», écrit le média belge.

En France

Hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité

Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10% en France à partir du 1er août. Cette hausse est «une décision proportionnée» selon le président français Emmanuel Macron. Avec cette nouvelle augmentation, le bouclier sera moins protecteur puisqu'il ne couvrira plus qu'un tiers de la facture des consommateurs (37% contre 43% auparavant). Cette hausse s'ajoutera à celle de 15% en vigueur depuis février 2023, après +4% en février 2022.

Depuis 2021, le tarif réglementé, dont dépendent quelque 23 millions d'abonnés à l'électricité (sur 34 millions), aura donc augmenté de 31%.

Le plafond du LEP relevé

Le plafond du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passe de 7.700 euros à 10.000 euros, tandis que son taux d'intérêt descend à 6%, contre 6,1% précédemment.

Quant au Livret A, son taux est maintenu à 3% malgré la hausse préconisée par la formule de son calcul, les autorités ayant décidé de ne pas le revaloriser au 1er août jusqu'en janvier 2025.

Nouveaux tarifs pour le réseau du Mettis à Metz Les prix des abonnements, tickets et bus du réseau Mettis augmentent à partir de ce mardi 1er août. Pour recharger son ticket pour un voyage, il faudra désormais débourser 1,70 euro au lieu de 1,60 euro. L'abonnement mensuel pour les jeunes de 18-26 ans coûte désormais 25,20, soit une hausse de 2,20 euros. L'abonnement mensuel Liberté pour les 27-64 ans passe de 41 à 45 euros. Le post-paiement d'un ticket pour un voyage pour les seniors de plus de 65 ans s'élèvera à 70 centimes.

Adieu le ticket de caisse imprimé

Après deux sursis pour cause de valse des prix dans les magasins, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse papier entre en vigueur le 1er août, malgré une inflation encore élevée.

Cette mesure, qui concerne aussi les reçus de carte bancaire, est prise au nom de l'écologie. Mais elle est critiquée par certains qui rappellent que les tickets de caisse sont un outil de gestion du budget familial de nombreux ménages, permettant de vérifier l'exactitude du montant de la transaction.

De fait, la facturette ne va pas disparaître: les clients qui le souhaitent pourront toujours demander son impression, pour lever un doute sur un prix par exemple. Et dans certains cas (restaurant, hôtel, coiffeur, garagiste, etc.), l'impression reste obligatoire.

L'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), en hausse cette année, sera versée à partir du 1er août, à Mayotte et à la Réunion, puis le 16 août en métropole, Guyane, Martinique et Guadeloupe.

L'ARS, conditionnée aux ressources du foyer, s'adresse aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans, scolarisés dans un établissement public ou privé, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé. Elle est destinée à aider à l'achat des fournitures scolaires, matériel, vêtements, etc.

Compris entre 398,09 et 434,61 euros, selon l'âge de l'enfant, les montants de l'ARS ont été revalorisés de 5,6% par rapport à ceux versés l'an dernier.

Fin des soldes en France

Notons que les soldes d'été prolongés d'une semaine en France, suite aux émeutes urbaines, prennent fin ce mardi 1er août.