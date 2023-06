De Metz à Arlon en passant par le Glacis, la Fête de la musique va rythmer toute la semaine

Mercredi en Moselle et Meurthe-et-Moselle

• Gros programme à Thionville, avec pas moins de quatre scènes en centre-ville. Les premières notes résonneront dès 15h place Anne Grommerch, où les classes du conservatoire se succéderont jusque dans la soirée. Dès 18h30, des groupes de rock, de reggae, de heavy metal ou encore de hip hop rythmeront la soirée sur les places au Bois, du Luxembourg et Claude-Arnoult.

• Quatre endroits et quatre ambiances également à Hagondange, où des concerts démarreront dès 16h au conservatoire, puis à 19h au parc municipal, à l'étang de la Ballastière et au chalet Chrisca.

• La Fête de la musique va animer les rues de Metz dès la fin de l'après-midi. Rendez-vous sur la place de la République, au jardin de l'Esplanade, sur la place du Marché couvert, au jardin botanique ou sur la place de la Comédie pour apprécier le riche programme concocté par le pôle culturel de la Ville de Metz. Sans oublier, bien entendu, les concerts qui auront lieu dans ou sur les terrasses des nombreux bars du centre-ville.

• A Longwy, la Fête de la musique se partagera entre ville haute et ville basse, avec deux scènes et deux ambiances. En ville haute, devant le Point Jeunes, ce sera du hip-hop puis un set festif et dansant de DJ Mast. En ville basse, rendez-vous place Leclerc pour, notamment, un bal musette. Début des concerts à 18h30.

Emile et Images à Terville samedi A Terville, commune voisine de Thionville, la musique sera célébrée samedi 24 juin lors de la fête du parc avec, en soirée, un concert d'Emile et Images qui fera danser sur ses tubes des années 80.

City Sounds jeudi et vendredi, Siren's Call samedi à Luxembourg

Dans la capitale, les concerts rythment déjà les soirées dans les bars depuis le week-end dernier. Mais la Fête de la musique se combine avec la fête nationale; ce sont les concerts gratuits en plein air de «City Sounds» sur la place du Glacis.

Le programme est encore riche cette année. Jeudi, Flavour Trip, Wade et enfin le DJ belge Felix De Laet, bien plus connu sous le nom d'artiste de Lost Frequencies, monteront sur scène. Les accès à la place ouvriront à 17h.

Vendredi 23 juin, jour de la fête nationale, les portes ouvriront à la même heure et le programme sera résolument rock, avec les groupes Ice In My Eyes à 18h30, Francis of Delirium à 19h45, The 1975 à 21h00 et enfin les Irlandais de The Script à 22h45.

Et pour bien finir la semaine, samedi 24 juin, direction l'abbaye de Neimënster pour le festival Siren's Call avec une dizaine de groupe au programme, et Phoenix en tête d'affiche. Des billets sont encore en vente, au prix de 62 euros.

Ce week-end à Arlon et Izel

Dans la province de Luxembourg, on attend sagement samedi pour profiter pleinement de la Fête de la musique. L'Entrepôt s'est chargé de concocter le menu, à deux endroits.

A Arlon, quatre concerts sont programmés à partir de 18h sur la Grand Place: l'artiste local Oney pour commencer, puis Lou K, Morgan et enfin les Français de Bandit Bandit en tête d'affiche peu avant 23h.

Entre Arlon et Bouillon, le petit village d'Izel est également renommé pour sa Fête de la musique. Elle a lieu ce dimanche 25 juin et près d'une vingtaine d'artistes ou groupes sont annoncés sur scène à partir de midi.