Des salmonelles à nouveau détectées chez Ferrero à Arlon

Par mesure de précaution, l'usine arlonaise a stoppé des lignes de production et a lancé de nombreuses analyses afin de trouver l'origine de ces bactéries.

Une épidémie mondiale de salmonellose a tout simplement été évitée de peu suite au scandale sanitaire de Kinder à Arlon en avril 2022. On se souvient que peu de temps avant Pâques, Ferrero, le géant italien du chocolat, avait dû procéder à un important rappel de ses produits chocolatés fabriqués à Arlon, après la détection d'une contamination à la salmonelle au sein de l'usine, située à deux pas du Grand-Duché. Des dizaines de cas de salmonellose possiblement liés à la consommation des produits Kinder fabriqués sur le site belge avaient été détectés dans plusieurs pays d'Europe, dont au Luxembourg. Une enquête avait été lancée dans la foulée.

Contrainte de fermer ses portes par l'agence de la sécurité alimentaire belge (Afsca), l'usine avait pu redémarrer sa production il y a un an environ, suite à un énorme nettoyage de tout le site. Néanmoins, il semblerait qu'un peu plus d'un an après le scandale, les vieux démons resurgissent au sein de l'usine Ferrero Ardennes. En effet, nos confrères de La Meuse Luxembourg ont annoncé ce jeudi que des salmonelles auraient à nouveau été identifiées au sein de l'usine.

Des lignes de production stoppées

Une porte-parole de Ferrero a confirmé la nouvelle durant l'après-midi auprès de l'Avenir Luxembourg expliquant que «suite à l’identification de salmonelles dans l’environnement par nos contrôles internes, nous avons, à titre de mesure préventive immédiate, arrêté les lignes de production concernées et travaillons à l’analyse des causes».

Toutefois, et à la grande différence de ce qu'il s'était passé en 2022, aucun produit final n’a été testé positif et aucun n’a quitté l'usine. L’Afsca, l'agence fédérale de la sécurité alimentaire a été rapidement informée. Toujours auprès de nos confrères, l'agence précise bien que les salmonelles détectées l’ont été dans l’environnement interne à l’usine, sur le sol par exemple, mais pas dans les produits chocolatés. On apprend par ailleurs que l’usine n’était même pas tenue légalement de procéder à ces contrôles.

Pour rappel, en 2022, et selon la direction de Ferrero, la contamination sur le site arlonais proviendrait «d'un filtre situé dans une cuve à beurre laitier» et y serait arrivée «soit par des matières premières contaminées, soit par des personnes».