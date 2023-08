Deux chantiers sur la E411 vont compliquer la vie des automobilistes ces prochaines semaines

Des travaux sont en cours à hauteur du pont de Stockem et un autre chantier débute cette semaine entre Verlaine et Transinne en direction de Namur.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Si l'été est synonyme de départs en vacances, il rythme aussi avec chantiers... Et l'été 2023 ne déroge pas à la règle. Durant les prochaines semaines, ce sont les frontaliers belges qui devront faire preuve de patience sur les routes puisque deux chantiers simultanés sont en cours sur la E411.

Lire aussi :

La rue des Scillas à Howald est à nouveau ouverte à la circulation

Le premier a débuté la semaine dernière (le 2 août) près d'Arlon. Il s'agit d'un chantier de réfection du pont supportant l’E25- E411/A4 à hauteur de Stockem. Les travaux consistent à remplacer les trottoirs, garde-corps et à y poser de nouvelles glissières, précise la Sofico, qui gère l’ensemble des autoroutes et principales nationales de Wallonie.

Durant toute la durée des travaux, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur les quelques centaines de mètres concernés par le chantier et la voie de droite sera soustraite à la circulation dans chaque sens. Ce qui n'est pas sans causer de longues files aux heures de pointe...

Un chantier sur 19 km

Ce mardi, un autre chantier a débuté au centre de la province de Luxembourg, entre Verlaine et Transinne. Celui-ci durera jusqu'au 6 octobre et impactera la circulation des automobilistes en direction de Namur et Bruxelles. «Les travaux permettront d’y réhabiliter, sur près de 19 km, les couches supérieures de l’autoroute sur l’ensemble de sa largeur (bande d’arrêt d’urgence, voies de droite et de gauche), et d’y effectuer des réparations de béton localement», précise la Sofico.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les opérations s’organiseront en deux phases.

Durant la première phase, qui se déroule donc du 8 août à début octobre, la circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h entre les échangeurs n°24 «Transinne» et n°25 «Libramont-Chevigny». En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche, qui accueille habituellement la circulation en direction du Luxembourg. Vers la capitale luxembourgeoise, les automobilistes circuleront sur la voie de droite. L’accès à l’E411/A4 via l’échangeur n°25 «Libramont-Chevigny» sera par ailleurs fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°26 «Verlaine».

Lire aussi :

Les «faux bitumeurs» sévissent aussi au Grand-Duché

Dans la foulée, la deuxième phase débutera après l’hiver 2023, au printemps 2024, entre l’échangeur n°26 «Verlaine» et l’échangeur n°25 «Libramont-Chevigny». Les dates et les modalités pratiques ne sont pas encore connues.

Ce chantier représente un budget de 5,95 millions€ HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.