En fuite en Algérie, un Mosellan condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme

Djilali Bencherif, en fuite en Algérie, a été condamné lundi par la cour d'assises de la Moselle à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir assassiné sa femme en septembre 2019 à Creutzwald, quelques années après avoir déjà tué sa première épouse.

Prétextant une «infidélité imaginaire» et surtout par «peur d'être quitté», Djilali Bencherif avait, selon plusieurs témoignages, orchestré le meurtre de sa femme 15 jours avant les faits. Il l'a tuée entre le 13 et le 16 septembre 2019 à coups de couteau pendant son sommeil à leur domicile avant de prendre la fuite en Algérie. Un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre.

Condamné en 2017 pour le meurtre de sa première femme

Décrit comme «jaloux», «possessif» et «violent» par ses proches et comme «une personnalité extrêmement inquiétante» selon l'avocate générale Sophie Martin, Djilali Bencherif, 70 ans, avait déjà été condamné en mars 2017 par le tribunal correctionnel de Mostaganem, en Algérie, pour avoir tué sa première femme dans des conditions similaires à 7 ans d'emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Professeure de mathématiques en Algérie, Chafia Khennous, 53 ans, avait épousé Djilali Bencherif en 2015, avant de le suivre en France où elle a vécu jusqu'à sa mort «quatre années de calvaire conjugal», selon l'expression de l'avocate générale. Celle-ci avait requis la perpétuité.

«Violée quotidiennement»

Selon les témoignages recueillis auprès des voisins ou amies, Chafia Khennous Bencherif était «battue régulièrement» et «violée quotidiennement» par son mari «pour la salir». Par trois fois au cours de l'année 2019, les gendarmes avaient eu affaire au couple Bencherif pour des faits de violences conjugales, sans jamais obtenir de la victime un dépôt de plainte.

Depuis un an, le foyer Espoir de Forbach tentait de l'extraire de son foyer, mais sans papiers, Chafia Khennous avait peur de quitter son mari. Elle devait recevoir un titre de séjour le 19 septembre, des «papiers tant attendus qui ont signé son arrêt de mort», selon le ministère public.

Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France en 2022 est quasi stable par rapport à l'année précédente avec 118 féminicides recensés, soit quatre de moins qu'en 2021, selon un bilan publié samedi par le ministère de l'Intérieur.