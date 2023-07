Eulalie, 8 ans, va marcher 140 kilomètres pour récolter des fonds pour une ASBL

Share this with email

Du haut de ses 8 ans, Eulalie ne s'en rend peut-être pas encore compte, mais cette dernière est particulièrement inspirante ! Cette petite Belge, qui réside dans le village d'Ethe, dans la commune de Virton, s'est lancé le projet un peu fou de marcher 140 kilomètres, depuis son village gaumais, pour relier la ville de Dinant, dans la province de Namur. Le tout, en cinq jours, du dimanche 23 juillet au mardi 1er août. Elle sera accompagnée de sa maman, Aude, tout au long de son périple.

Des massages pour les enfants atteints d'un cancer

L'objectif de ce périple est honorable: récolter des fonds pour l'ASBL «Mes Mains pour Toi» qui forme des massothérapeutes à aller prodiguer des soins en oncologie pédiatrique. L'antenne luxembourgeoise de l'association collabore notamment avec la Fondation luxembourgeoise Kriibskrank Kanner qui accompagne au quotidien les familles d'enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie rare. «Notre association devrait également bientôt étendre son champ d'action au service d'oncologie pédiatrique du CHL», annonce Aude, elle-même massothérapeute pour l'association et disposant également de son propre cabinet à Ethe.

Le massage, une véritable bulle d'oxygène de quelques minutes pour les enfants souffrants, mais aussi pour les parents, bien souvent épuisés par de multiples allers et retours dans les hôpitaux. «On propose effectivement des massages à domicile dans la province de Luxembourg mais aussi au Grand-Duché». Une petite parenthèse dans la journée afin que ces derniers puissent avoir un peu de temps pour eux. «Ma fille et moi avons de la chance d'être toutes les deux en bonne santé, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde et cela ne nous laisse pas indifférents», confie Aude, raison pour laquelle elles se sont toutes deux lancées dans ce projet.

Une passion dévorante pour la marche

Une démarche particulièrement courageuse de la part de la jeune fille qui s'est découvert une passion dévorante (et surprenante au vu de son âge) pour la marche il y a un peu plus d'un an. «Un jour, j'étais en train de marcher avec maman puis j'ai vu un panneau «GR» (pour sentier de grande randonnée, NDLR) avec des lignes rouges et blanches. Ma maman m'a expliqué le principe et j'ai voulu essayer moi aussi».

Depuis lors, Eulalie écume les marches Adeps (service de promotion du sport en Belgique, NDLR) et avale, quasi chaque week-end, des dizaines de kilomètres. Et avec le sourire, s'il vous plaît ! «J'aime bien marcher, et puis, on voit pas mal de beaux endroits», sourit-elle avec toute l'innocence qui caractérise une enfant de son âge.

Eulalie et Aude, sa maman, s'entraînent régulièrement en vue de leur défi qui débutera dans quelques semaines. © PHOTO: Gerry Huberty

Autant dire qu'en termes d'entraînement, on ne peut rêver mieux. Mais Eulalie, vaillante, ne s'en fait guère. Pas inquiète pour un sou, on sent qu'elle viendra à bout de son défi avec brio ! «Je suis pressée, impatiente et très heureuse à l'idée de le faire», confie-t-elle. «Elle a fait le pèlerinage de Sainte-Rolende à Gerpinnes lors du dernier lundi de Pentecôte, et ce, malgré une entorse à la cheville la semaine précédente. Nous nous sommes levées à 2h15 du matin et nous avons débuté la marche aux alentours de 3h30. 35 kilomètres plus tard, nous sommes arrivés sur le coup de 17h30», ajoute Aude, particulièrement fière de sa fille. Un exploit parmi tant d'autres qui force le respect, surtout au vu de la noble cause qu'elle défendra d'ici quelques semaines.

Eulalie se dit prête et impatiente à l'idée de marcher 140 kilomètres. © PHOTO: Gerry Huberty

Désormais habituée aux itinéraires de 20 kilomètres, elle souhaite aujourd'hui se mesurer à un nouveau défi, celui des 140 kilomètres reliant Ethe à Dinant, donc. «Je voulais faire plus», confie la jeune Gaumaise. «Ce sont des itinéraires qui sont bien fléchés, majoritairement des sentiers dans les bois, mais aussi quelques kilomètres sur route. Nous marcherons chaque jour entre 20 et 25 kilomètres. On logera chez des amis et dans des chambres d'hôte puis l'aventure se terminera chez mes parents, les grands-parents d'Eulalie, qui résident à Dinant», détaille la mère de famille.

Un numéro de compte pour soutenir l'initiative

Les deux aventurières espèrent désormais que le temps sera avec elles, de même que le public ! En effet, une page Facebook nommée «Nos pas pour vous» a été créée afin de suivre leur périple. Vous pouvez également soutenir l'ASBL financièrement en faisant un don via le numéro de compte de l'association: BE03 7512 0704 1284 avec en communication «MMPT Lux». Et si l'envie vous prend, Aude et Eulalie invitent quiconque souhaite partager un bout de chemin avec elles, que ce soit au départ, pendant leur aventure ou à l'arrivée !