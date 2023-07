Face au réchauffement climatique, les forêts peinent à résister

Share this with email

Un à un, ils meurent. Les épicéas et les sapins dans les Vosges, les hêtres et les chênes au Luxembourg. Dans nos forêts, nombreux sont les arbres qui dépérissent face à la sécheresse. Souvent surnommées comme «puits de carbone», les forêts, du moins, celles du Grand Est, émettent désormais plus de CO2 qu'elles n'en absorbent.

Un constat soulevé dans un rapport publié début juin par l'Académie des sciences, se focalisant sur l'état de santé des forêts françaises. «Ce document souligne qu'il existe de grosses disparités entre les régions, la France disposant de climats et de sols divers. Si des forêts ne se portent pas trop mal, comme celles de la région Nouvelle Aquitaine, dans le Grand Est, la situation est catastrophique», explique Sophie Leguil, écologue franco-luxembourgeoise spécialisée dans la biodiversité.

Sophie Leguil est écologue indépendante et travaille entre la France, la Belgique et le Luxembourg. © PHOTO: Marc Wilwert

Les massifs forestiers, principalement constitués d'arbres anciens, de la région font face à des problèmes qui s'additionnent. À commencer par la sécheresse qui touche particulièrement le territoire depuis quatre ans. «Le problème est double puisque cette sécheresse touche à la fois le sol et l'air, et lorsque cette sécheresse est répétée, les arbres n'ont pas le temps de se régénérer et vont simplement mourir. Certaines essences vont même jusqu'à s'éteindre, notamment dans les sous-bois», explique la spécialiste.

Des arbres plus vulnérables

Mais nul besoin de se lancer dans une randonnée au plein cœur du Mullerthal ou des Vosges pour constater l'effet dévastateur du changement climatique sur la flore. «Les arbres de ville sont confrontés au même problème, et ont également vu leur taux de mortalité augmenter», poursuit l'écologue indépendante. Feuilles qui sèchent et tombent dès l'été, branches qui cassent, ou encore absence de nouvelles pousses, les signes de la sécheresse sont nombreux à pouvoir être constatés d'un seul coup d'oeil.

Au-delà de tout simplement tuer les arbres, la sécheresse les rend par ailleurs plus vulnérables. Hêtres, chênes et autres épicéas peinent alors à se défendre d'autres maux, comme le scolyte ou certains types de champignons nocifs. Leurs ravages sont ainsi amplifiés. «Les forêts en monoculture sont particulièrement touchées par ces problèmes puisque, lorsqu'un arbre est atteint, toute une forêt meurt d'un coup», souligne Sophie Leguil, qui précise que dans de telles situations, «la seule solution, c'est la coupe rase des arbres morts, et leur transformation en bois de chauffage».

Une solution qui contribue à l'empreinte carbone négative des forêts. Car, si le constat semble contre-intuitif, il n'en est pas moins réel. «Si les forêts du Grand Est émettent plus de carbone qu'elles n'en absorbent, c'est parce que différents facteurs rentrent en compte. Le premier est que les arbres stockent moins de CO2 du fait de la sécheresse, car leur croissance est perturbée.»

En dix ans, ce taux a augmenté de 50%, pour atteindre 38% en 2022 parmi les jeunes arbres, contre 10 à 15% en temps normal. Cela veut dire que sur dix arbres plantés, quatre meurent. Sophie Leguil Écologue

À ces arbres en souffrance se rajoutent ceux qui meurent, mais également le carbone émis par ces derniers, qui finissent brûlés. «Le sol relâche par ailleurs du CO2 du fait de la sécheresse», poursuit l'écologue qui indique que «le stockage effectué par les arbres restant ne suffit pas à compenser les pertes de capacité d'absorption». Un cercle vicieux alimenté par une sécheresse de plus en plus précoce, comme celle qui a touché le territoire en ce début 2023, qui empêche les sols de se recharger en eau et perturbe la croissance des arbres.

Une situation «moins catastrophique» au Luxembourg Si l'état de santé des forêts luxembourgeoises s'est constamment détérioré ces 30 dernières années, selon le rapport annuel du ministère de l'Environnement, la situation du Grand-Duché est moins inquiétante que celle du Grand Est, selon Sophie Leguil. «Le Luxembourg possède une grande surface forestière sur le nord de son territoire. Les sols y sont plus humides et la mortalité des arbres y est moins élevée, la situation est donc moins catastrophique.»

Pour croître, faut-il encore que les jeunes arbres plantés survivent. Alors que la plantation de nouvelles pousses semble être un allié inévitable dans la reconstruction des massifs forestiers, ces jeunes arbres font face à un taux de mortalité particulièrement haut. «En dix ans, ce taux a augmenté de 50%, pour atteindre 38% en 2022 parmi les jeunes arbres, contre 10 à 15% en temps normal. Cela veut dire que sur dix arbres plantés, quatre meurent. C'est absolument catastrophique puisqu'il s'agit à la fois d'un gâchis financier, mais également d'une perte de ressources pour notre avenir.»

Climat et biodiversité

Parallèlement, la pression sur la ressource ne faiblit pas. Puisqu'il permet de stocker du carbone au lieu de le relâcher dans la nature, le bois s'impose de plus en plus comme un matériau d'avenir. «Mais, est-ce qu'on en aura assez?», questionne l'écologue, qui rappelle que certains arbres n'atteignent jamais leur âge de récolte. Pour les hêtres, ce dernier est par exemple fixé à 120 ans.

Pour contrer ce phénomène, la France s'est notamment tournée vers des essences à forte croissance et cycle court, à l'image de l'eucalyptus. Une solution qui engendre d'autres problèmes. «En clair, c'est bon pour le climat, mais très mauvais pour la biodiversité», fait savoir Sophie Leguil.

À l'image des viticulteurs luxembourgeois qui se penchent sur la plantation de cépages méridionaux, l'Office national des forêts (ONF) a constitué des «îlots d'avenirs». Une initiative qui permet de tester la résistance de nouvelles essences afin de sélectionner celles qui résisteront le plus au changement climatique. «Mais une forêt, c'est un tout. Remplacer une forêt de hêtres par des chênes méditerranéens est une solution qui ne va pas forcément convenir à la faune locale», prévient l'écologue.

«Revoir la manière dont on gère nos forêts»

Un autre facteur est source d'inquiétude aux yeux de la spécialiste: celui du temps. «Le déclin est rapide. Est-ce que la réponse que l'on apporte l'est assez?», se demande Sophie Leguil, qui souligne que les essences sélectionnées dans le cadre de l'initiative de l'ONF ne seront pas plantées avant 5 à 10 ans. «Parallèlement, le plan de gestion des forêts du Grand Est a été décidé en 2011 pour une vision jusqu'à 2030. Dans cette dynamique de changement rapide, est-ce que ça fait du sens?»

Face à cette situation alarmante, la spécialiste appelle à «revoir la manière dont on gère nos forêts». Selon elle, les dirigeants politiques n'ont pas assez pris la mesure du problème, autant en France qu'au Luxembourg. «Il existe un véritable manque de prise de conscience de l'importance des risques, à la fois économiques et sur la biodiversité, que fait peser le réchauffement climatique sur nos forêts», estime l'écologue.

Pour éviter de céder totalement à l'écoanxiété, de petits gestes peuvent être effectués par chacun pour participer à la préservation de nos massifs forestiers. «La première étape est de mieux comprendre la valeur de la forêt. Au-delà de contribuer à notre oxygène et à notre climat, elles ont un rôle de refroidissement de l'air, mais également de purification de l'eau. Les arbres ont par ailleurs un réel bienfait sur notre santé et permettent une diminution de la tension artérielle», résume Sophie Leguil qui encourage chaque personne qui en a la possibilité à «planter des arbres dans son jardin». «La nature, c'est un bien commun, et l'arbre planté dans son propre jardin va contribuer au bien-être de tout un voisinage, en plus d'encourager la biodiversité.»