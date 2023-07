Feu vert pour le projet de «super» hôpital dans le Luxembourg belge

Share this with email

Le projet de «super» hôpital à Houdemont (Habay), composé de 660 lits, dans la province belge de Luxembourg, était recalé par la région wallonne en février dernier. La déconvenue était de taille pour les partisans du projet pour qui Vivalia 2025 (le nom du projet de l'hôpital) doit permettre de préserver les soins de santé dans une province particulièrement rurale. Face à cette première décision, l'intercommunale des soins de santé en Luxembourg belge, Vivalia, introduisait un recours contre l'avis de l'administration wallonne. Une démarche qui s'est au final révélé payante puisqu'au bout du compte, les ministres wallons de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement ont finalement approuvé, ce mardi, la construction de ce futur complexe médical ultramoderne.

Le vice-président wallon et ministre de l'Aménagement du Territoire Willy Borsus s'est notamment justifié en mettant en exergue que le site choisi présente les qualités requises à l'implantation d'un hôpital, notamment grâce aux voies d'accès rapides au site, le long de la E411 et que le réseau secondaire est apte à supporter le trafic. Néanmoins, l'obtention du permis devra s'accompagner d'une condition sine qua non.

Le projet pourra être concrétisé

Afin de préserver au maximum les terres agricoles, l'hôpital devant être bati au milieu des champs, celles-ci devront être préservées sur une vingtaine d’hectares repris à l’intérieur du périmètre visé par le projet. C'est donc désormais officiel: Vivalia 2025 pourra être concrétisé. On table sur un chantier qui s'étalera entre 4 et 5 ans.

C'est un euphémisme d'écrire que ce projet a fait couler beaucoup d'encre. Pour rappel, les hôpitaux du Luxembourg belge souffrent depuis de nombreuses années. Manque de spécialistes, manque d'infirmières, structures vieillissantes, la pandémie de covid-19 n'a fait que renforcer cette situation d'urgence. Vivalia, qui gère donc les hôpitaux d'Arlon, de Bastogne, de Libramont et de Marche, planchait ainsi depuis plus d'une dizaine d'années à une totale refonte du paysage médical de la province.

Après des années d'études en interne, Vivalia décide de dévoiler son plan baptisé «Vivalia 2025». L'idée est donc de conserver un hôpital aigu à Marche, au Nord de la province, et de construire un tout nouvel hôpital plus au sud, le long de l'E411, à Houdemont. Quid des autres hôpitaux? Vivalia assurait à l'époque que ceux-ci constitueraient un maillage de polycliniques de proxy-urgence et ne nécessitant pas une hospitalisation.

Le projet a également de nombreux détracteurs, ces derniers estimant que Vivalia 2025 représente un désastre financier, social et écologique. Parmi les voix qui s'élèvent le plus contre le projet, on retrouve les bourgmestres des communes du sud de la province, dont celui d'Arlon, Vincent Magnus. D'ailleurs, on apprend que suite au feu vert de la région wallonne, Arlon a déjà fait savoir son intention d'introduire un recours en suspension, puis en annulation devant le Conseil d'État