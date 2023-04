France-Luxembourg: de bonnes intentions sur le papier en attendant davantage de concret

7e commission intergouvernementale

La 7e réunion de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise a eu lieu ce lundi à Thionville. Beaucoup de projets, la plupart déjà connus, ont été évoqués. En attendant leur concrétisation?

Des sifflets, des tambours, de la musique et même des pétards... Il y avait de l'ambiance ce lundi 17 avril, à la mi-journée, au Domaine de Volkrange, à Thionville. Des militants de la CGT et de La France Insoumise se sont invités devant le lieu cossu, qui accueillait la 7e réunion de la commission intergouvernementale (CIG) franco-luxembourgeoise.

Contre la réforme des retraites promulguée par Emmanuel Macron, contre le projet d'A31 bis, contre la nouvelle convention fiscale trop favorable au Grand-Duché à leur goût, la cinquantaine de manifestants ont donné de la voix. Des renforts policiers ont été dépêchés pour les cerner strictement, avec interdiction pour ces militants de quitter le petit périmètre où ils ont été parqués.

Pendant ce temps, à l'intérieur du Domaine de Volkrange, la réunion de la CIG s'est terminée comme si de rien n'était. Laurence Boone, secrétaire d'Etat française en charge de l'Europe, et Corinne Cahen, ministre luxembourgeoise de la Grande Région, ont dressé le bilan de cette 7e rencontre.

Disons le tout de go: il n'y a pas eu d'annonce fracassante. Il a surtout été question de satisfaction concernant les dernières avancées - fiscales notamment - et d'ambition par rapport aux projets lancés - par exemple sur la mobilité. Isabelle Rauch, députée de la Moselle, résume ainsi cette CIG comme «un point d'étape, car le Luxembourg rentre en période d'élections». Mais, pour elle comme pour les autres participants, il était important de maintenir le lien et de garder le cap et la dynamique enclenchée. Au final, trois grands thèmes sortent du lot: le télétravail, la mobilité et l'offre et la formation de soins.

Télétravail: «des petits pas qui vont dans la bonne direction»

Laurence Boone est ainsi revenue sur l'avenant faisant passer le seuil fiscal à 34 jours de télétravail par an. «C'est un seuil, pas un plafond», rappelle-t-elle. La secrétaire d'Etat loue également la simplification des procédures pour les employeurs luxembourgeois, qui n'ont plus à collecter l'impôt pour le compte de l'administration française. Concernant la convention fiscale, signée en 2018 mais toujours suspendue, «nous espérons arriver à une solution dans les prochains mois.»

Corinne Cahen, quant à elle, se dit satisfaite «des petits pas qui vont dans la bonne direction». «Je suis contente que ce seuil fiscal aient augmenté. 34 jours, par rapport aux négociations que nous avons eues avec la France, je peux vous dire que c'est déjà énorme», souligne-t-elle, esquissant un sourire. L'augmentation, espérée, du seuil social est un autre motif de satisfaction. Cette évolution attendue - combinée à la simplification des procédures pour les employeurs luxembourgeois - fait même dire à Isabelle Rauch que le seuil fiscal n'aura plus a être revu.

Mobilité: rien de nouveau

Concernant la mobilité, l'A31 bis a été évoquée, avec en ligne de mire l'enquête publique sur le tracé retenu, qui aura lieu en 2024. Il a aussi été question de l'élargissement de l'A3 entre la frontière et la capitale luxembourgeoise, de l'étude lancée pour la réalisation d'une voie réservée aux bus entre Hettange-Grande et Frisange, ou encore des P+R à venir autour des gares de Thionville, en 2024, et Longwy, en 2025.

Sur le ferroviaire, justement, les propos tenus ont fait la part belle aux projets et investissements pour le futur, en décalage donc avec le quotidien actuel des travailleurs frontaliers. Ainsi, quand elle évoque la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, Laurence Boone parle du passage de 8.000 à 14.000 places assises par jour et par sens lors des périodes de pointe en 2025, et 22.000 en 2030.

Bref, les usagers devront encore se montrer patients, un discours qu'ils connaissent bien mais que certains tolèrent de moins en moins. «Cela ne va jamais assez vite, concède Corinne Cahen. Le nombre de travailleurs frontaliers continue d'augmenter et il faudrait avancer plus vite. Mais on fait ce qu'on peut, et le Luxembourg cofinance des projets en France», rappelle-t-elle, tout en soulignant que, «du côté français, entre l'Etat, la région ou le département, c'est parfois plus compliqué pour les financements, mais je peux le comprendre.»

Soins en zone frontalière: petites avancées

Vient ensuite le volet des soins. Laurence Boone a mis en avant un projet d'observatoire des données de santé, de surveillance et d'alerte dans les bassins de vie frontaliers, «pour optimiser les parcours de santé et trouver les spécialistes dont on a besoin». Corinne Cahen, quant à elle, a insisté sur l'accord qui permet aux étudiants du bachelor médecine au Luxembourg de poursuivre leurs études en France, ou encore sur la nouvelle offre de formation en soins infirmiers à l'Université du Luxembourg à partir de la rentrée 2023, accessible aux frontaliers également.

Il a enfin été question de la création d'un nouveau groupe de travail sur l'environnement, qui étudiera plus précisément la question des déchets transfrontaliers. Ou encore d'un parcours plurilingue renforcé (anglais, allemand et luxembourgeois) pour des élèves du territoire de Villerupt et Audun-le-Tiche. De bonnes intentions sur le papier. Mais pour le concret, et le quotidien des travailleurs frontaliers en particulier, cette 7e CIG n'a pas apporté grand-chose de nouveau.

