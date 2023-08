A Cattenom, une balade en forêt rythmée par le béton armé

Share this with email

Après la ligne Siegfried à Orscholz, place à son pendant français, du côté de Cattenom. L'an dernier a été inauguré le Sentier de la Ligne Maginot. Un itinéraire qui traverse les bois de Cattenom et Garche, des bords de la Moselle jusqu'à Soetrich.

Ce secteur fortifié recèle de multiples ouvrages militaires, de différentes tailles et de différents usages. C'est même «le plus riche musée à ciel ouvert de la ligne Maginot», dit un panneau didactique.

Le point de départ

Le Sentier de la Ligne Maginot relie donc les bords de la Moselle - et la passerelle «Mulberry B», vestige du port artificiel d'Arromanches - à Soetrich, annexe de Hettange-Grande. L'itinéraire fait 17 km et contourne notamment le lac du Mirgenbach et la centrale nucléaire.

Pour cette balade, nous avons opté pour un parcours réduit, au départ du gros ouvrage du Galgenberg. L'endroit se trouve sur la route entre Thionville et Mondorf-les-Bains (route départementale n°1). A la sortie du village de Sentzich (dans le sens Mondorf-Thionville), il faut suivre le panneau «Ligne Maginot - Forts de Cattenom) et emprunter une petite route goudronnée qui serpente jusqu'au Galgenberg. Un parking permet de se garer, devant l'entrée des munitions.

La balade: 5 km

Du Galgenberg, qu'il est possible de découvrir lors de visites guidées (lire ci-dessous), nous allons nous rendre jusqu'à l'Abri du bois de Cattenom, un autre ouvrage de la ligne de fortifications. Attention si vous voulez prendre de départ depuis les bords de la Moselle: il y a un beau petit dénivelé jusqu'au Galgenberg.

L'itinéraire est balisé par un losange jaune. Le tronçon que nous empruntons est entièrement goudronné et plat, en forêt. On y croise des familles - l'endroit est idéal pour les enfants qui veulent faire du vélo, des coureurs à pied, des cyclistes.

Le long du parcours, les panneaux didactiques de l'Association de la Ligne Maginot de Cattenom et environs donnent toutes les explications nécessaires sur les ouvrages devant lesquels on passe: blockhaus de campagne, chambre de coupure téléphonique, ouvrage du Kobenbush, Abri du bois de Cattenom.

La balade entre le Galgenberg et l'Abri du bois de Cattenom fait 5 km aller-retour, soit une heure de marche ou un peu plus si votre rythme est plus modéré. Du Galgenberg, on ne peut que vous conseiller d'emprunter également le sentier dans l'autre sens sur quelques centaines de mètres, et de grimper jusqu'à l'entrée des hommes puis jusqu'à l'observatoire, qui offre une très belle vue de la vallée.

L'histoire du lieu

La ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre André Maginot, a été construite durant les années 1930 pour parer à l'éventualité d'une invasion allemande, qui a finalement eu lieu par la Belgique. Si le secteur de Cattenom est aussi richement doté en ouvrage, c'est qu'il devait notamment protéger la vallée de la Moselle et son industrie sidérurgique.

Le secteur a ensuite été le théâtre des combats lors de la libération, en novembre 1944. Les troupes américaines du général Patton y viennent à bout des unités allemandes, puis poursuivent leur chemin jusqu'à Metz, entièrement délivrée le 13 décembre 1944.