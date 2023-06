A Longwy, le centre aquatique Osmose rouvre enfin ses portes

Voilà qui tombe à pic, avec le début de l’été et les prochaines vacances scolaires : le centre aquatique Osmose de Longwy, fermé depuis 10 mois, rouvre ses portes et bassins ce week-end.

Il pourrait y avoir foule ce week-end au centre aquatique Osmose de Longwy. Et pour cause : le complexe sportif et de loisirs rouvre ses portes après dix mois de fermeture forcée. Pour l’occasion, l’entrée sera gratuite samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h, mais soumise à conditions.

Concernant l'accès aux bassins - six au total - «on a une jauge maximale de 600 personnes, donc on sera limité en capacité. Si la jauge est atteinte, il faudra patienter», explique Frédéric Wilmin, vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Longwy en charge des équipements sportifs. Concernant l’espace bien-être, l’accès sera également gratuit, mais sur réservations, au +33 (0)3 55 05 80 81.

Un important dégât des eaux en septembre 2022

Cette réouverture tombe à pic, pour le début de la saison estivale et à l’approche des vacances scolaires. Surtout, ce retour des nageurs dans les bassins doit permettre de tourner une page compliquée pour Osmose. Le centre aquatique avait été inauguré le 17 juillet 2021. A peine un peu plus d’un an plus tard, le 22 septembre 2022, c’est la douche froide, avec «l’inondation totale des installations : toutes les pompes et les armoires électriques ont été immergées sous un mètre d'eau», rappelle Frédéric Wilmin.

Le centre aquatique Osmose rouvre ses portes samedi 1er juillet. © PHOTO: Grand Longwy/René Bych

C’est l’eau des bassins qui a inondé les installations techniques en sous-sol. Fermeture forcée. Une expertise est menée et, trois mois plus tard, la responsabilité de l’entreprise qui gère ces installations est avérée. Un problème de vannes, sans rentrer dans les détails. «La société a reconnu une erreur opératoire qui a amené à cette catastrophe», indique sobrement l’élu.

Le bassin extérieur de 50 mètres. © PHOTO: Grand Longwy/René Bych

Il s’agit de remettre l’équipement en état, et il y a du boulot ! «On a dû changer toutes les pompes, tous les réducteurs de pompe, toutes les armoires électriques. Tout le système de ventilation du bâtiment a également dû être refait à neuf.»

Aussi, rouvrir ce 1er juillet est, selon Frédéric Wilmin, un petit exploit et surtout une grosse satisfaction. Au départ, «le fabricant de pompes nous avait annoncé un délai de 42 semaines.» Délai finalement raccourci : «On a réussi à les avoir courant avril.»

Aquabike, aquagym, bébé nageurs...

Le temps de la remise en service, des ajustements techniques, et il faut encore passer par une ultime étape : l’analyse de l’eau par l’agence régionale de santé (ARS). «On a eu les résultats en début de semaine, qui nous permettent de rouvrir ce week-end», explique Frédéric Wilmin, qui rappelle que «si on était partis sur le terrain juridique, on aurait eu deux ans minimum de fermeture. Donc, on ne s'en sort pas trop mal !»

Les jeux extérieurs. © PHOTO: Grand Longwy/René Bych

Si Osmose va retrouver le grand public, ses bassins vont aussi à nouveau accueillir des usagers réguliers, grandement pénalisés ces dix derniers mois : les clubs de natation et de water-polo, le club de plongée et, dès la prochaine rentrée, les écoliers de l’agglomération longovicienne.

D’ici là, et dès lundi, un certain nombre d’activités vont être proposées. «Tous les matins, les centres aérés utiliseront Osmose. A partir de midi, ce sera ouvert au public. On va démarrer des cours d’aquabike, d’aquagym, de bébés nageurs sur la période estivale, et ça sera accentué à partir du mois de septembre», conclut Frédéric Wilmin.