A Mont-Saint-Martin, «l'hôtel de ville est mort»

Le récit de la nuit de vendredi à samedi

«Cela a été une nuit d'horreur terrible. Une quarantaine d'émeutiers très déterminés, armés pour certains, ont assailli à plusieurs reprises l’hôtel de ville qui était protégé par des vigiles. Il y avait trois personnes à l'intérieur et heureusement, il n'y a pas eu de problèmes humains, elles ont réussi à s'extraire du bâtiment à temps.

Lire aussi :De Mont-Saint-Martin à Metz, nouvelle nuit de chaos

Ces assauts répétés ont fait qu'il y a eu des départs de feu au niveau de la salle des mariages, du service de l'état civil, de l'accueil. Puis ces émeutiers, avec une fureur folle, ont réussi à pénétrer dans la mairie et ont tout cassé, tout démoli.

La police a réussi à les faire sortir une première fois mais ils sont revenus un peu plus tard. Et là, ils ont envahi l'ensemble du bâtiment. Toutes les salles, tous les bureaux, tout est saccagé. L'hôtel de ville est mort. La question de la poursuite du travail de la République au niveau local et des services qu'elle apporte à une population se pose.»

Des craintes pour les prochaines heures

«J'ai eu quelqu'un qui est au niveau national à Paris, et qui faisait le point. Cette personne m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mairies en France qui ont été attaqué comme la nôtre, c'est-à-dire avec la volonté de vraiment la démolir. Le préfet de Meurthe-et-Moselle m'a assuré que s'il y a des moyens supplémentaires, ils mettront le paquet sur Mont-Saint-Martin. Mais y en aura-t-il?

Lire aussi :Mort de Nahel: 994 interpellations lors d'une quatrième nuit de violences

On a une médiathèque, on a un centre de la petite enfance, on a de nombreuses écoles, on a des salles municipales. Donc oui, il y a de la crainte.»

Un sentiment de profonde injustice

«S'il y a bien une ville en Meurthe-et-Moselle, voire en Lorraine, qui travaille au service des populations les plus déshéritées et les plus en difficulté, c'est Mont-Saint-Martin. On a tous les services: un hôpital, un hôtel de police, une maison de retraite, une épicerie sociale, une régie de quartier pour l'insertion professionnelle, on travaille sur un projet de crèche.. On a des éducateurs de rue, spécialisés dans la prévention. On accompagne toutes les personnes, des plus jeunes aux plus âgées. On fait en sorte que personne ne soit oublié.

C'est d'une lâcheté extrême, d'une imbécilité folle et puis surtout une injustice énorme.

La mairie, c'est la maison de tous, et notamment de celles et ceux qui n'ont rien ou qui ont peu. Ce qui s'est passé ne devrait pas exister. C'est d'une lâcheté extrême, d'une imbécilité folle et puis surtout une injustice énorme, une grande blessure pour l'ensemble de la population.»

De l'exaspération face à un sentiment d'abandon

«Cela fait des mois, des années que nous prévenons qu'il y a des risques, que c'est difficile pour une ville de 10.000 habitants avec un budget global de 12 millions d'euros. Juste à côté, nos voisins et amis de Pétange ont 120 millions d'euros de budget. On n'est pas dans le même monde. En France, Mont-Saint-Martin est sortie depuis longtemps de tous les dispositifs d'accompagnement de l'Etat: Petites villes de demain, Centres-bourgs, Action coeur de ville, Anru (programme national de rénovation urbaine, NDLR). On a perdu, en termes de dotations d'État, 400.000 € annuels, c'est 10 % de notre budget d'investissement. Donc ça ne va pas bien et ça fait longtemps que je le dis!

On a toute une frange de population qui se sent marginalisée ou pas écoutée et en souffrance.

On a une poste qui a été attaquée il y a un an et demi: elle ne fonctionne toujours pas, elle n'est toujours pas réouverte alors que c'est un outil social important. On a un hôtel de police mais il manque un tiers des effectifs... C'est la résultante de politiques nationales qui sont menées depuis très longtemps. Et on a toute une frange de population, en particulier dans les quartiers les plus sensibles, les quartiers populaires, qui se sent marginalisée ou pas écoutée et en souffrance. La colère, je la comprends mais la violence n'amène jamais rien. Et puis, la violence, au nom de davantage de liberté, ne mènera pas à davantage de liberté. C'est contre-productif. Si on considère que c'est pour rendre justice à un gamin qui est décédé et pour lequel la justice doit faire son travail, alors je trouve que ce n'est pas faire honneur à ce garçon et à celles et ceux qui le défendent.»

Les effectifs de police, un affront supplémentaire

«Les effectifs de police supplémentaires qu'on nous a promis au 1er septembre ne viendront pas. Et je trouve qu'on se moque de nous! M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait sollicité les maires du secteur pour venir à sa rencontre au ministère, en sachant que ce n'est pas lui mais son directeur de cabinet qui était présent à ce rendez-vous.

Le maire de Longwy, le maire de Villerupt et moi-même étions conviés. J'ai décliné l'invitation parce que je savais pertinemment ce qui allait se passer. On ne m'a pas cru. Mais voilà le résultat: on dit des choses mais on ne tient pas les engagements.»