De Mont-Saint-Martin à Metz, nouvelle nuit de chaos

Les violences et dégradations ont encore été nombreuses dans la nuit de vendredi à samedi en Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Le ministère de l'Intérieur a beau annoncer que les violences dans la nuit de vendredi à samedi ont été «d'une intensité moindre», les dégâts sont lourds en Lorraine, ont les scènes de chaos se sont multipliées.

Le principal acte criminel a eu lieu à Metz, où la médiathèque Jean-Macé, dans le quartier de Borny, a été incendiée et complètement détruite. La mairie de quartier avait déjà été endommagée par un feu dans la nuit de jeudi à vendredi. De nombreux élus et habitants ont fait part de leur indignation.

La manifestation dégénère

Dès vendredi en début de soirée, la situation était tendue à Metz, avec une manifestation, interdite par la préfecture, qui a réuni 200 personnes place de la République, au centre-ville. Des violences ont éclaté au moment de la dispersion du rassemblement. La salle de l'Arsenal a subi des dégradations, des policiers ont été visés par des jets de pavés et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Il y a aussi eu de nombreux départs de feu.

Ce samedi, les transports en commun de l'agglomération messine fonctionneront en mode «dégradé». Par exemple, les lignes du Mettis A et B ainsi que la ligne C14 ne circulent plus dans Metz-Borny et Woippy Saint-Eloy.

La mairie de Mont-Saint-Martin saccagée

Ailleurs en Moselle, des restaurants fast-food Mc Donald's ont été incendiés à Woippy (il est totalement détruit) et à Yutz, rapportent Le Républicain Lorrain et France Bleu Lorraine Nord. Toujours à Woippy, le commissariat de police a été attaqué par des individus.

A Yutz, le magasin Decathlon a également été vandalisé, et pillé. A Thionville, du mobilier urbain a fait les frais des violences. En Moselle-Est, à Freyming-Merlebach, un city-stade a été incendié.

Dans plusieurs villes, des voitures ont été brûlées. A Yutz, une concession automobiles a également été visée. Pour l'heure, la préfecture n'a pas communiqué le nombre de véhicules endommagés.

A Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, où les policiers du Raid ont été déployés et où un jeune homme a été grièvement blessé par un tir de LBD dans la nuit de jeudi à vendredi, la mairie a été saccagée dans la nuit de vendredi à samedi. Des individus s'y sont introduits et ont mis le feu en différents endroits.

A Nancy et dans sa banlieue, de nombreux actes de vandalisme ont également rythmé la nuit.