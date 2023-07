Des élus mosellans vent debout contre un rassemblement de gens du voyage

Share this with email

Ils n'en veulent pas, un point c'est tout! Depuis quelques jours, des éus mosellans, du territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Avold Synergie (Casas) principalement, sont vent debout contre la tenue d'un rassemblement évangélique de gens du voyage prévu en septembre sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin (centre de la Moselle), aujourd'hui classée en partie Zone Natura 2000.

Cette base, occupée par des forces canadiennes de 1952 à 1964, quand le général de Gaulle a décidé de retirer la France de l'Otan, a déjà accueilli ce rassemblement des gens du voyage en 2006, 2015 et 2017: jusqu'à 30.000 personnes et des milliers de caravanes avaient convergé vers Grostenquin.

Une décision prise par la Première ministre

Les élus du secteur n'en gardent pas un bon souvenir, tant les nuisances et dégradations avaient été nombreuses. A l'issue du rassemblement de 2017, le Premier ministre d'alors, Edouard Philippe, avait indiqué, par écrit, qu'il s'engageait à ce que la base aérienne mosellane ne soit plus sollicitée pour ce rendez-vous.

Mais aujourd'hui, Elisabeth Borne est à la tête du gouvernement français, et c'est justement d'elle qu'est venue la décision. Interpellée par des élus locaux, la Première ministre a accepté de déplacer ce rassemblement de Nevoy (Loiret) à Grostenquin. Ce deuxième événement annuel de l'association Vie et Lumière se déroulera du 3 au 10 septembre, et on annonce cette fois-ci jusqu'à 40.000 personnes.

Il faut le vivre pour le comprendre, quand ils sont tous autour de votre maison. J'ai peur pour ma famille. Patrick Seichepine Maire de Grostenquin

Les élus mosellans sont en colère autant sur le fond - une parole non tenue du gouvernement - que sur la forme, puisqu'ils ont appris la nouvelle par la presse la semaine dernière. Afin «d'organiser la riposte», le président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold, Salvatore Coscarella, a réuni les maires de l'agglomération jeudi dernier.

Le maire de Grostenquin, Patrick Seichepine, s'est dit «dépité» par l'annonce, qu'il vit comme une «trahison»: «Il faut le vivre pour le comprendre, quand ils sont tous autour de votre maison. J'ai peur pour ma famille». D'autres élus ont évoqué de nombreuses «plaintes pour dégradations, menaces sur les personnes et vol» de leurs concitoyens, «les conséquences désastreuses pour le site classé Zone Natura 2000» ainsi que pour les communes environnantes.

Un arrêté d'interdiction mais sans grande illusion

Salvatore Coscarella dit avoir pris un arrêté interdisant «le stationnement de résidences mobiles» sur l'ensemble de l'agglomération, à l'exception des aires d'accueil ouvertes à cette fin. L'ancienne base aérienne n'étant pas une aire d'accueil, il estime que son arrêté est de nature à empêcher la tenue du rassemblement. Mais il ne se fait guère d'illusion sur la réplique de l'Etat, et de la préfecture de la Moselle en particulier, qui devrait déposer un recours auprès du tribunal administratif.

Le président de la Casas a également promis d'écrire une lettre ouverte à Elisabeth Borne «pour qu'elle essaye de nous recevoir avec une délégation», ainsi qu'au président Emmanuel Macron, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et à l'Association des maires de France.

Qui paiera la facture?

En mai, Vie et Lumière avait organisé son premier événement annuel sur son propre terrain, dans le Loiret. Le rassemblement avait réuni près de 40.000 personnes, soit presque deux fois plus que les années précédentes.

L'organisateur de l'événement, le pasteur Joseph Charpentier, a assuré que les frais de la manifestation seraient entièrement pris en charge par son association, ce que les maires du secteur contestent déjà. Par expérience, ils savent qu'ils devront mobiliser des moyens communaux pour nettoyer l'endroit, et ses environs, après le rassemblement.

«C'est toujours désagréable et ce n'est pas non plus acceptable d'être rejeté par certains élus, de ne jamais bien être accueilli dans les communes. Mais c'est quelque chose que nous vivons chaque jour, tous les gens du voyage en France», a déclaré le pasteur Joseph Charpentier à France Bleu.