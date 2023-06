Des violences et d'importantes dégradations en Lorraine

A Metz, les mairies de quartier de Borny et de Bellecroix ont été incendiées et la salle culturelle et de spectacle de la Bam, toujours à Borny, a été saccagées dans la nuit de jeudi à vendredi. Des voitures ont également été incendiées, des commerces ont été pillés. Le maire de Metz et président de l'Eurométropole, François Grosdidier, a vivement réagi à ces violences et dégradations sur sa page Facebook.

Selon des informations de France Bleu Lorraine Nord et du Républicain Lorrain, des heurts ont également éclaté à Woippy, dans la banlieue messine, avec des tirs de mortier de jeunes individus vers les forces de l'ordre. Le commissariat a été incendié. A quelques kilomètres de là, à Maizières-lès-Metz, les pompiers ont dû intervenir pour un feu d'appartement sur lequel ont été tirés des mortiers.

A Hagondange, le commissariat a également été pris pour cible alors que des fonctionnaires de police s'y trouvaient. A Fameck, la mairie a été saccagée.

A Moyeuvre-Grande, c'est un dépôt de bus de la société Kéolis qui a fait les frais de cette flambée de violences: dix cars scolaires sont partis en fumée dans la nuit.

En Moselle-Est, la cité de Behren-lès-Forbach a à nouveau été le théâtre d'affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Des bâtiments ont notamment été pris pour cible et incendiés. Violences également à Forbach, où des voitures sont partis en fumée dans les quartiers du Wiesberg et de Bellevue.

Le Raid déployé à Mont-Saint-Martin

En Meurthe-et-Moselle, trois bus stationnés sur un parking ont entièrement brûlés à Piennes. Le Raid a été déployé à Mont-Saint-Martin, où des violences avait déjà éclatées dans la nuit de mercredi à jeudi. A Longwy, le centre des impôts a été incendié.

La mairie de quartier du Haut-du-Lièvre, à Nancy, a été incendiée, tandis que des heurts, violences et dégradations ont également eu lieu à Vandœuvre, Pont-à-Mousson ou encore Maxéville, où une pharmacie a été prise pour cible et a été ravagée par les flammes.