Feux de forêt: en Moselle, le degré de danger est «sévère»

La Moselle passe à un niveau supérieur: ce mardi 11 juillet, à partir de 10h, le degré de danger pour le risque d'incendie de forêt et de végétaux sera considéré comme «sévère». Le préfet Laurent Touvet a décidé de déclencher ce niveau, qui s'accompagne d'interdictions et de restrictions pour toutes les communes du département.

Les interdictions, quel que soit l'endroit, sont les suivantes:

les feux dits « festifs », type bûcher de la Saint-Jean;

les feux de camp;

le brûlage des résidus agricoles;

les spectacles pyrotechniques à moins de 300 mètres d’une lisière de forêt;

les lâchers de lanternes volantes équipées de flammes.

Des conditions précises pour les feux d'artifice

Concernant les spectacles pyrotechniques et feux d'artifice, notamment ceux du 14-Juillet, il est précisé que ceux «utilisant au moins un artifice des catégories F4 ou T2 ou de plus de 35 kg, ou ceux utilisant de matière active d’artifices des catégories F2 ou F3, peuvent être organisés, à condition d’être déclarés en préfecture (ou sous-préfecture) et en mairie, et d’être tirés à plus de 300 mètres d’une lisière de forêt».

Outre ces interdictions quel que soit l'endroit, sont également interdits en forêt et à moins de 200 mètres des lisières :