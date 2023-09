La Moselle prête à financer des infrastructures ferroviaires qui profiteraient aux frontaliers

Share this with email

Autoroute, liaisons ferroviaires, bus à haut niveau de service et même aéroport : les sujets de mobilité en relation avec le Luxembourg ont rythmé une bonne partie de la conférence de presse de rentrée de Patrick Weiten, le président du Département de la Moselle. Il s'est montré insistant et volontaire sur plusieurs dossiers concrets.

«L'A31 bis est indispensable»

Ce n'est pas nouveau: Patrick Weiten est favorable au projet - serpent de mer devrait-on dire - de l'A31 bis, même s'il regrette le choix de l'Etat français de passer par une concession, et donc un péage. Mais il répète qu'il faut désormais aller vite. «Il faut qu'avant la fin de l'année, le gouvernement autorise ce projet. Il faut arrêter de tourner en rond et sortir du giratoire.» La concertation menée par la préfecture de la Moselle a pris fin en février dernier, la décision sur le tracé choisi est désormais attendue. «L'A31 bis est indispensable: des axes départementaux sont saturés, les habitants des villages traversés ne supportent plus ce trafic», martèle Patrick Weiten.

Le sujet de l'A31 bis évoqué, le président du Département de la Moselle a aussi et surtout réaffirmé son engagement pour une complémentarité des modes de transport. «C'est comme cela que l'on assurera la mobilité en Moselle.» Notamment celle des travailleurs frontaliers.

Une nouvelle liaison TER pour les frontaliers

Il y a bien évidemment le volet ferroviaire. Et pas seulement la ligne Metz-Thionville-Luxembourg et ses investissements conséquents: «Il faut arrêter de ne parler que de la liaison nord-sud, lance Patrick Weiten. Nous avons aussi besoin d'infrastructures ferroviaires de proximité.» L'élu milite fortement pour une réactivation du trafic voyageurs sur les lignes Thionville-Fontoy-Luxembourg, mais aussi et surtout Forbach-Thionville via Creutzwald et Bouzonville, sur laquelle ne circulent que des trains de marchandises depuis plusieurs années. Or, les travailleurs frontaliers venant du secteur de Bouzonville voire de Moselle-Est sont de plus en plus nombreux.

Le département a donc réalisé une étude avec la SNCF pour prouver le potentiel d'un telle liaison. Les conclusions ont été transmises à l'Etat et à la région Grand Est, compétente en matière d'organisation des transports régionaux. «Nous avons recensé 5.000 usagers quotidiens, et je ne parle là que des travailleurs frontaliers qui vont vers le Luxembourg. Nous avons des rails en bon état, des gares qui existent et qu'il suffirait de remettre en état. En plus, c'est une démarche écologique. Je ne vois pas d'argument que l'on pourrait nous opposer», explique Patrick Weiten.

Le département de la Moselle est prêt à financer les infrastructures ferroviaires. Patrick Weiten Président du conseil départemental

Il sait qu'il peut compter sur le soutien des maires et des présidents d'intercommunalités sur le sujet. Et avance un dernier argument qui pourrait peser dans la balance auprès de l'Etat et de la région. «Le département de la Moselle est prêt à financer les infrastructures ferroviaires, même si ce n'est pas de notre compétence», lance-t-il, assurant que la réactivation d'une telle liaison ferait un effet boule de neige auprès des voyageurs potentiels: «Mettons des trains sur les rails, et nous aurons de plus en plus d'usagers dans les trains», précisant que «la rentabilité ne doit pas être qu'économique».

Voie de bus entre Hettange-Grande et Frisange: le projet est presque bouclé

La complémentarité des modes de transport, c'est aussi le bus. Et là encore, un projet concerne les travailleurs frontaliers. Il s'agit d'une voie réservée entre Hettange-Grande et Frisange (route départementale 653). Sur ce dossier, le département avance main dans la main avec la communauté de communes de Cattenom et environs (le CCCE), territoire sur lequel les routes départementales vers le Luxembourg sont sclérosées par le trafic matin et soir. « J'ai aussi rencontré le bourgmestre de Frisange, j'en ai parlé à Xavier Bettel et François Bausch. Ils sont intéressés par la démarche.»

On devrait y voir plus clair sur ce dossier au cours du dernier trimestre 2023. «Les études sont pratiquement bouclées, on pourra présenter l'ensemble du dossier d'ici la fin de l'année. Ensuite, il y aura la question des acquisitions foncières», pour réaliser cette voie dédiée aux bus d'un côté de la RD653, mais aussi une piste cyclable de l'autre. Néanmoins, il faudra encore se montrer patient. Dans le meilleur des cas, les travaux pourraient être lancés en 2026. Un fois cette voie réalisée, la CCCE a avancé l'idée d'y faire rouler ses bus, gratuits, comme au Luxembourg.