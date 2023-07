L'accord-cadre sur le télétravail des frontaliers enfin signé par la France

Elle s'est faite attendre ! La semaine dernière encore, la France n'avait toujours pas apposé sa signature à l'accord-cadre européen sur le télétravail des frontaliers. Le ministre du travail Olivier Dussopt évoquait alors «un point qui nous pose, à ce stade, des difficultés», concernant le régime de l'assurance chômage.

Lire aussi :Les frontaliers vont pouvoir travailler davantage de jours à domicile dès juillet

Finalement, la France a bien signé cet accord-cadre, qui est entré en vigueur ce 1er juillet. Olivier Dussopt l'a fait savoir via son compte Twitter ce dimanche 2 juillet, en y joignant un communiqué de presse daté... du 30 juin. Le ministre fait savoir qu'«à l'issue d'une période de six mois, une première évaluation des conséquences de cet accord sera conduite, au regard notamment de son impact à court et moyen terme sur l'emploi, le chômage, la sécurité sociale et les conditions de travail».

Différence entre le seuil social et le seuil fiscal

Pour rappel, cet accord-cadre européen régit les nouvelles règles de télétravail pour les travailleurs frontaliers concernant le seuil social. Celui-ci était fixé à 25% du temps de travail total, il passe à 49%. Concrètement, il est désormais possible pour un travailleur frontalier d'effectuer 2,5 jours de télétravail par semaine tout en restant affilié au régime de sécurité sociale de son pays d'emploi, à la CNS en l'occurrence pour le Luxembourg.

Lire aussi :La déclaration du télétravail des frontaliers évolue

Toutefois, il faut également rappeler que cet accord n'est ni obligatoire ni automatique: il doit notamment faire l'objet d'un accord entre employeur et employé.

Surtout, cet accord-cadre ne concerne donc que le seuil social, et pas le volet fiscal qui est quant à lui régi par des accords bilatéraux : au Luxembourg, ce sont 34 jours annuels pour les travailleurs frontaliers belges et français, et 19 pour les travailleurs frontaliers allemands. Au-delà de ces seuils, il faut déclarer ses revenus dans son pays de résidence.

Lire aussi :Télétravail et frontaliers: décryptage avec une juriste

Reste donc à voir quelle part des frontaliers va réellement profiter de ce nouveau seuil social, au regard des différentes conditions évoquées ci-dessus.