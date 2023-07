L'aménagement transfrontalier, une nécessité semée d'embûches

L'écoquartier de Micheville, à cheval sur les communes de Villerupt et d'Audun-le-Tiche, doit accueillir des travailleurs frontaliers de plus en plus nombreux. © PHOTO: Virgule

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La problématique n'est pas nouvelle: pour entretenir sa dynamique et continuer à se développer, et donc accueillir de nouveaux travailleurs, le Luxembourg fait face à un énorme défi. Celui de l'aménagement du territoire. Le Programme directeur, revu et corrigé, a été dévoilé la semaine passée. Il s'adapte à «la stratégie nationale de développement et de planification du territoire à l'horizon 2035».

Lire aussi :Comment le Luxembourg doit se développer d'ici 2050

Quatre objectifs ont été fixés, et le n°3 interpelle au-delà des frontières du pays. Il souligne «l'importance de la planification territoriale transfrontalière et de la coopération avec les territoires voisins dans une économie qui dépend fortement de ses actifs frontaliers». Face aux enjeux, il faut « trouver des solutions conjointes pour un développement territorial harmonieux et équilibré», est-il encore précisé dans le résumé des travaux et débats.

Aveugles sur le transfrontalier pendant 30 ans

Davantage que ces mots, ce sont les paroles prononcées à l'occasion de la présentation de ce Programme directeur de l'aménagement du territoire (PDAT) qui attirent l'attention. Julien Schmitz, directeur de l'agence d'urbanisme Agape Lorraine Nord, a assisté aux discussions. «J'étais avec deux élus français qui ont été agréablement surpris que le transfrontalier revienne autant dans les propos des deux ministres présents, Claude Turmes et Franz Fayot.» Respectivement en charge de l'Aménagement du territoire et de l'Economie.

Lire aussi :La France se dote d'un comité interministériel pour mieux collaborer avec le Luxembourg

Franz Fayot a notamment fait référence - était-ce une pique, à l'approche des élections législatives? - aux propos de Xavier Bettel sur les décorations de Noël pour les communes françaises. Et Claude Turmes a parlé... de Villerupt. Pour lui, «pendant 30 ans nous avons été aveugles sur le transfrontalier [...] Êtes-vous déjà allés à Villerupt?, a-t-il interrogé. L'avenir du Luxembourg se joue là-bas depuis longtemps. On ne peut pas limiter cela aux simples décorations de Noël. A Audun-le-Tiche, ils n'ont pas de ressources pour accompagner ce développement [...] Tout cela n'est pas bon pour le Luxembourg.»

S'inspirer du modèle suisse?

Franz Fayot a abondé: «Il faut penser le Luxembourg au-delà du Luxembourg», a-t-il lancé, ajoutant que «le modèle suisse est à regarder: il faut prendre beaucoup plus au sérieux le sujet du transfrontalier et du cofinancement». Un cofinancement qui doit évidemment aller directement vers la Lorraine Nord «et pas vers Paris», ont souligné différents intervenants. Michel Wurth, président de la Fondation Idea, a enfoncé le clou: «Il faut aller voir les Etats voisins, faire du bilatéral et leur proposer de partager avec eux [les bénéfices de] la croissance luxembourgeoise (...) Le Luxembourg a tout intérêt à faire de la Lorraine un territoire attractif.»

Lire aussi :«Il existe un vrai parallèle entre les frontaliers suisses et luxembourgeois»

La prise de conscience est donc bien présente côté luxembourgeois, guidée par l'ambition de poursuivre le développement économique du pays. Qu'en est-il côté français? Si la volonté de travailler main dans la main ne fait aucun doute chez les élus mosellans ou meurthe-et-mosellans de la bande frontalière, le fonctionnement et la centralisation des administrations françaises semble être un frein. «La grosse difficulté qu'on rencontre en ce moment, c'est qu'on a des services de l'État, côté français, qui sont pratiquement aveugles sur la stratégie du Luxembourg. Même depuis Nancy, ils ne la prennent vraiment pas au sérieux», tacle Julien Schmitz.

On aimerait amener les élus français à poser un cadre concret et à se concerter avec le Luxembourg mais aussi avec la Belgique. Julien Schmitz Directeur d'Agape Lorraine Nord

Entre les projections et directives nationales élaborées à Paris et les réalités locales, il y a parfois un monde. Aussi, le directeur d'Agape Lorraine Nord milite pour que le volet de la coopération transfrontalière apparaisse plus clairement dans les documents de planification français. En particulier dans les schémas de cohérence territoriale (Scot), qui lui semblent être le bon périmètre et la bonne échelle pour appréhender la problématique.

Lire aussi :Objectif Unesco pour Micheville... et tout le Pays-Haut?

«On aimerait amener les élus français à poser un cadre concret et à se concerter avec le Luxembourg mais aussi avec la Belgique. Ce serait aussi un bon moyen de montrer aux services de l'État que les stratégies et des territoires voisins sont à prendre en compte dans nos documents de planification, et ne pas planifier comme si on était sur une île», explique Julien Schmitz. Ainsi, Agape Lorraine Nord, qui épaule les élus meurthe-et-mosellans dans l'élaboration du Scot Nord 54 (territoire allant de Longuyon à Jarny en passant par Longwy et Briey), va y intégrer un cahier transfrontalier.

La nécessité d'agir au niveau local

Pour Julien Schmitz, la prise de conscience d'aménager l'espace transfrontalier en commun, bien que tardive, existe au Luxembourg, et le Grand-Duché semble prêt à y mettre les moyens financiers. Il faut donc qu'il y ait du répondant, et des interlocuteurs de proximité, côté français. Cela passe par des actions au niveau local, quitte à s'éloigner de la trame nationale.

Lire aussi :«Le Luxembourg réalise l’exploit d’être productif, compétitif et attractif»

«Autant le Luxembourg a une stratégie à son échelle avec le PDAT, autant côté français, c'est compliqué pour l'instant. Vous imaginez que si demain, l'Etat ne croit pas au développement du Luxembourg, on va être obligé de faire des documents de planification qui ne vont pas permettre d'accueillir les frontaliers. Et ça, c'est un sérieux frein.»