L'Association des frontaliers au Luxembourg, 25 ans de conseils et de combats

Nouveaux locaux à Thionville, nouveau site web, mais toujours le même objectif: aider et accompagner les travailleurs frontaliers. Pascal Peuvrel, président de l'Afal, décortique l'actualité et les missions de son association.

Votre association était hébergée à la Maison du Luxembourg à Thionville. Le 23 juin, vous avez inauguré vos nouveaux locaux. Pourquoi ce déménagement?

«L'association existe depuis 1998, donc 25 ans cette année. Nous étions effectivement hébergés par la Maison du Luxembourg depuis 2006: nous disposions d'un local au premier étage. Mais au fil du temps, nous avons constaté, avec mon comité, que nous n'étions pas assez visibles et qu'il y avait même une confusion dans l'esprit du public entre la Maison du Luxembourg et l'Association des frontaliers au Luxembourg.

On a donc décidé de prendre notre envol et de déménager dans nos propres locaux (24 rue de l'Ancien-Hôpital, en zone piétonne à Thionville), essentiellement pour mieux nous faire connaître. Et l'inauguration a donc eu lieu le 23 juin, à l'occasion de la Fête nationale luxembourgeoise.»

Justement, pouvez-vous nous rappeler quelles sont vos activités à destination des frontaliers?

«Elles sont nombreuses. Nous avons deux permanences juridiques par semaine, toujours sur rendez-vous, lors desquelles les gens sont reçus par des juristes ou avocats au Luxembourg, pour des problèmes avec leur employeur la plupart du temps, mais aussi parfois pour des questions d'ordre privé. S'ils sont à jour de cotisation, 20 euros par an, ils bénéficient de conseils gratuits.

Nous tenons aussi des permanences fiscales deux fois par semaine, toujours sur rendez-vous, avec deux partenaires. Ils proposent de rédiger les déclarations d'impôts, luxembourgeoise ou française, moyennant un tarif préférentiel. Il y a eu une forte demande.

Il y a également des permanences pour les questions sociales et de retraite, ou encore dans le domaine de l'accompagnement professionnel: si jamais un de nos membres perd son emploi, on lui fournit une aide gratuite pour remettre à jour son CV, pour s'exercer à un entretien d'embauche...

Pour contacter l'Afal • 24 rue de l’Ancien Hôpital - 57100 Thionville.

• Ouvert le mardi de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 13h.

• Téléphone: +33 (0)3 82 53 71 12

• Site web: lesfluxs.eu

Nous proposons aussi des cours de luxembourgeois, quatre soirs par semaine pour différents niveaux. Ils sont dispensés par des professeurs détachés par le ministère de l'Éducation nationale luxembourgeois, à travers un partenariat avec l'organisme Eurorégions. Là encore, le tarif est préférentiel pour nos adhérents et s'ils ont suivi plus de 7 % des cours dans leur niveau, ils reçoivent un certificat officiel de participation ou d'assiduité.

Enfin, on organise aussi des réunions d'information thématiques et, depuis plus de dix ans maintenant, le salon annuel des frontaliers Lor&Lux, dans la galerie marchande du centre commercial Geric à Thionville.»

L'idée est de créer une grande communauté, "les fluxs", qui rassemble tous les frontaliers.

Outre vos locaux, il y a une autre nouveauté: le site internet lesflux.eu...

«Oui, il a été mis en ligne également le 23 juin, même s'il reste des choses à peaufiner. Pendant de nombreuses années, nous avions le site internet frontalux.eu. Il est amené à disparaître et est donc remplacé par lesflux.eu, avec une nouvelle identité, une nouvelle charte graphique. L'idée est de créer une grande communauté, "les fluxs", qui rassemble tous les frontaliers. Les fluxs ne remplacent pas l'Associations des frontaliers au Luxembourg, mais ils sont une émanation de l'Afal.»

Vous êtes le président-fondateur de l'Afal depuis 25 ans, et vous pouvez donc porter un regard pertinent sur le phénomène et la vie des travailleurs frontaliers. Avez-vous constaté une évolution dans les problématiques quotidiennes?

«La plus grande des problématiques, celle qui existe depuis toujours et qui ne fait que s'accroître, est la mobilité. Quand j'ai commencé à travailler, dans les années 90, il y avait déjà des bouchons sur la route, à cause des postes frontières. Puis ça s'est un peu calmé, avant de revenir.

Et depuis le mois de juillet 2022, c'est la catastrophe avec ce chantier de construction de la troisième voie sur l'autoroute côté luxembourgeois. En sachant qu'à l'avenir, il devrait y avoir des travaux identiques côté français. Donc ça ne se résout jamais, c'est même pire que jamais. D'ailleurs, à travers les témoignages des gens, on ressent un véritable ras-le-bol. Et en plus, ça paralyse aussi un peu l'activité et l'attractivité du Luxembourg.»

Mis à part à la mobilité, y a-t-il d'autres problématiques pour les frontaliers qui remontent jusqu'à votre association?

« Oui, il y a une certaine forme de discrimination au niveau fiscal, au niveau des allocations familiales ou encore, même si l'essentiel est résolu, au niveau des bourses d'études pour les frontaliers, qui ternissent un peu le paysage.

Le Luxembourg est très revêche sur la question des allocations familiales pour les enfants non biologiques de travailleurs frontaliers

Au final, on a l'impression d'assister à un phénomène bizarre: d'un côté, le Luxembourg recrute et fait la louange des travailleurs, qui sont nécessaires pour le pays; de l'autre, sur des sujets assez pointus et délicats parce qu'ils touchent aux finances, on les discrimine. Cela nous paraît discordant, incompréhensible.»

L'Afal arrive-t-elle à peser sur ces sujets ?

«On a ouvert plus que des débats! On a accompagné, et on accompagne encore nos membres pour porter des recours, que l'on plaide. On s'est retrouvé, à plusieurs reprises, devant la Cour de justice européenne et on a, quasiment tout le temps, gagné les affaires. Par exemple, le Luxembourg est très revêche sur la question des allocations familiales pour les enfants non biologiques de travailleurs frontaliers, malgré un arrêt datant d'avril 2020 qui lui est défavorable. Mais la Caisse pour l'avenir des enfants, voire les juges en instance d'appel font encore obstruction. C'est aberrant! Donc le combat continue, et c'est de longue haleine.»