L'idée n'est pas nouvelle, le projet est évoqué depuis plusieurs années maintenant. Sans qu'il avance vraiment. Le projet de collège franco-luxembourgeois à Audun-le-Tiche est au point mort, et cela agace notamment le président du Département de la Moselle, Patrick Weiten. Il l'a dit et répété lors de sa conférence de presse de rentrée, à Metz. «Cela fait 12 ans que je milite pour un établissement de ce type à la frontière. Je le voyais d'abord à Volmerange-les-Mines, puis nous avons étudié d'autres communes, pour arriver à Audun où le département doit justement construire un nouveau collège, pour 20 millions d'euros, et où la population augmente.»

Le collège Emile-Zola d'Audun-le-Tiche, construit il y a plus de 50 ans, n'est plus adapté. Le département doit donc construire un nouvel établissement. © PHOTO: Capture d'écran GoogleMaps

Le président du département aimerait avoir un établissement du même genre que le Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyceum, à Perl (land de Sarre), qu'il a déjà visité. Patrick Weiten assure que les élus côté français soutiennent fortement le projet, et que la position du gouvernement luxembourgeois a évolué favorablement. «Au départ, il traînait un peu des pieds. Alors on a mené une étude, Educo, pour montrer l'intérêt du projet. En mai dernier, j'ai posé une nouvelle fois à question au ministre de l'Education Claude Meisch, il m'a dit qu'il était intéressé mais que la France n'en voulait plus...» Sollicités par Virgule, le ministère luxembourgeois et l'académie Nancy-Metz n'ont pas donné suite à notre demande.

Il faut plutôt raisonner en termes de lycée, pour être cohérent par rapport aux deux systèmes éducatifs. Viviane Fattorelli Maire d'Audun-le-Tiche

Côté français, la plus fervente défenseure d'un établissement secondaire franco-luxembourgeois est certainement la maire d'Audun-le-Tiche, Viviane Fattorelli. «C'est le projet qui me tient le plus à cœur, j'aimerais vraiment le voir aboutir», confirme l'élue, franco-luxembourgeoise et professeure de français au... Schengen-Lyceum. «On doit avoir un nouveau collège, c'est acté», rappelle-t-elle. Mais si une école franco-luxembourgeoise doit voir le jour à Audun, «il faut plutôt raisonner en termes de lycée, pour être cohérent par rapport aux deux systèmes éducatifs», souligne-t-il.

Un établissement pour accompagner la hausse de la population

Un lycée à Audun-le-Tiche? Pas si saugrenu que cela, étant donné «l'explosion démographique», dixit Viviane Fattorelli, que connaît la zone frontalière, conséquente directe de l'attractivité du Luxembourg. Aujourd'hui, les collégiens d'Audun-le-Tiche, commune mosellane, doivent aller au lycée à Thionville, soit «une heure de transport en commun»; et ceux de Villerupt, commune voisine meurthe-et-mosellane, doivent se rendre à Longwy. En plus, le terrain pour accueillir ce projet est déjà identifié: la zone de Micheville, entre Audun et Esch.

Il faut qu'on ait une décision claire du gouvernement et qu'on nous la communique. Patrick Weiten Président du Département de la Moselle

Viviane Fattorelli l'assure: «l'idée fait son chemin. J'ai interpellé l'ambassadeur du Luxembourg à Paris, des décideurs politiques au Luxembourg. J'ai l'impression qu'il y a un écho favorable.» Reste à connaître la position française. Patrick Weiten espère rencontrer prochainement le recteur de l'académie Nancy-Metz voire le ministre français de l'Education nationale, Gabriel Attal, pour les questionner sur le sujet. «Il faut qu'on ait une décision claire du gouvernement et qu'on nous la communique», conclut Patrick Weiten. Pour savoir si Audun aura un nouveau collège «simplement» français, ou si le projet transfrontalier peut effectivement voir le jour.