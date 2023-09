Les gens du voyage sont aussi attirés par le dynamisme du Luxembourg

Dans le nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, les gens du voyage sont présents en nombre. Le Luxembourg n'est pas étranger à cette situation, même si le Grand-Duché ne se sent vraiment pas concerné par cette problématique.

L'équivalent de la population d'Esch-sur-Alzette qui débarque en plein milieu de la campagne mosellane: le rassemblement évangélique des gens du voyage démarre officiellement ce dimanche sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin. Quelque 4.000 caravanes, et une population estimée entre 30.000 et 40.000 personnes, ont afflué sur place, et le rendez-vous suscite bien des crispations, chez les élus notamment.

La principale raison de cette hostilité vis-à-vis des gens du voyage est que Grostenquin a déjà accueilli ce rassemblement à plusieurs reprises par le passé, la dernière fois en 2017. A l'époque, Edouard Philippe, alors Premier ministre, avait promis, par écrit, que la base aérienne ne serait plus choisie comme lieu d'accueil. Promesse non tenue par l'actuelle cheffe du gouvernement français, Elisabeth Borne. Habitants et élus l'ont évidemment mal pris, eux qui ont encore en souvenir les désagréments (la salubrité par exemple) liés à cet événement.

Une problématique complexe

Mais, au-delà de ce rassemblement à l'ampleur exceptionnelle, cette réticence est aussi due au fait que l'accueil des gens du voyage est une problématique quotidienne dans les département de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Les aires d'accueil réglementaires, aménagées par les collectivités, affichent souvent complet et les campements sauvages foisonnent.

Selon Michaël Vollot, chagé d'études à l'agence Agape Lorraine Nord, qui a travaillé sur le sujet, cette question de l'accueil des gens du voyage est «complexe. Plusieurs problématiques se superposent, comme un mille-feuille».

Une communauté de plus en plus sédentaire

Il y a tout d'abord, d'une manière générale, un profond décalage entre la législation française et la réalité du terrain. La loi Besson, promulguée en 2000, a notamment obligé les communes de plus de 5.000 habitants à aménager un certain nombre de places d'accueil. Des schémas à l'échelle départementale ont vu le jour. «Mais cette loi est arrivée trop tard, car les gens du voyage commençaient déjà à se sédentariser», souligne Michaël Vollot, qui se base sur une étude complète de la Fnasat (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tsiganes et les gens du voyage) sur le sujet.

Michaël Vollot, de l'agence Agape Lorraine Nord. © PHOTO: D. R.

C'est donc un fait: les membres de la communauté voyagent beaucoup moins, restent généralement dans une seule et même région. «J'avais déjà travaillé sur le sujet il y a dix ans et ils m'expliquait qu'ils étaient là les huit à neuf mois de l'année de l'année scolaire, parce que les enfants vont à l'école, et qu'ils voyagent les mois d'été, pour faire les rassemblements évangéliques et des choses comme ça.» Le vieillissement de la population parmi les gens du voyage mais aussi le coût des carburants accentue cette sédentarité ces dernières années.

Le Luxembourg exerce une attraction sur toutes les populations qui ont besoin d'un revenu, et donc ça inclut aussi les gens du voyage. Michaël Vollot Chargé d'études à l'Agape Lorraine Nord

Dans le nord des départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle, ce phénomène est exacerbé par une autre raison, très simple, que beaucoup d'habitants de la région frontalière du Luxembourg connaissent: le dynamisme et l'attrait du travail au Grand-Duché. «Le Luxembourg exerce une attraction sur toutes les populations qui ont besoin d'un revenu, et donc ça inclut aussi les gens du voyage. Les diagnostics des deux schémas départementaux montrent qu'il y a une sur-concentration en zone frontalière et que beaucoup de citoyens français itinérants -c'est comme cela qu'on devrait les appeler- ont une activité professionnelle au Luxembourg».

La plupart exercent des métiers de l'artisanat, à leur propre compte. «Je le vérifie tous les jours parce qu'à côté des locaux d'Agape Lorraine Nord, à Longlaville, nous avons des gens du voyage qui stationnent. Et effectivement, il y a beaucoup d'utilitaires qui sont immatriculés au Luxembourg», illustre Michaël Vollot. Ils travaillent surtout dans le secteur du bâtiment, proposent du démoussage de toiture, du nettoyage de façade. Cependant, impossible de dénombrer les travailleurs issus de cette communauté qui viennent tous les jours au Grand-Duché. Ni d'avoir davantage d'information de la part de l'association Amitiés Tsiganes 54, injoignable.

Désintérêt et amalgame au Luxembourg

Par ailleurs, au Luxembourg, le sujet -aussi bien de l'accueil que du travail des gens du voyage- semble passer clairement sous les radars. Aucun des ministères ou autorités que Virgule a contactés n'a donné suite à notre demande. Ce ressenti, Michaël Vollot le partage. «J'ai l'impression que les autorités et le gouvernement luxembourgeois regardent ça de loin en disant que c'est le problème des Français. (...) Je crois même qu'ils n'ont pas conscience qu'une partie de la problématique des citoyens français itinérants sur le nord de la Moselle et le nord de la Meurthe-et-Moselle soit directement liée à l'attraction du Luxembourg.»

J'ai l'impression que dans l'imaginaire, les mendiants qui sont à Luxembourg sont des Roms et des gens du voyage qui viennent de France. Alors que pas du tout... Michaël Vollot Chargé d'études à l'Agape Lorraine Nord

Une enquête publiée en 2022 accrédite les propos du chargé d'études d'Agape Lorraine Nord. Menée par le Département de l’intégration du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (Mifa) et des chercheurs du Liser et du Cefis, elle s'intitule "Le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg". Et concernant les gens du voyage, elle note la présence d'un discours xénophobe et surtout d'un amalgame. «La population luxembourgeoise mélange un peu tout entre les Roms, les mendiants et les gens du voyage. J'ai l'impression que dans l'imaginaire luxembourgeois, les mendiants qui sont à Luxembourg sont des Roms et des gens du voyage qui viennent de France. Alors que pas du tout...», résume Michaël Vollot.

Trouver un terrain, le même problème que pour tout le monde

Si la question des gens du voyage est donc méconnue, ou suscite tout du moins peu d'intérêt au Luxembourg, elle est donc importante juste après la frontière, en raison justement de la proximité du Grand-Duché. La problématique est complexe et multiple, et la sédentarité de plus en plus forte des citoyens français itinérants amènent à se poser la question de leur habitat.

S'installer dans un logement ne leur conviendrait guère, eux qui préfèrent continuer à vivre en petite communauté. «Ils restent très attachés au mode de vie en caravane. Leur demande de sédentarisation, ce sont donc plutôt des terrains familiaux à aménager, avec un bloc en dur pour une pièce de vie et des sanitaires.» Trouver un terrain à aménager à proximité du Luxembourg: une entreprise pas forcément aisée du point de vue financier. Un point commun, finalement, avec de nombreux travailleurs frontaliers.