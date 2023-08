Les restrictions d'usage de l'eau sont maintenues en Moselle

Share this with email

Le lundi 26 juin, le département de la Moselle était placé en "alerte sécheresse", avec pour conséquence des restrictions de l'usage de l'eau: interdictions d'arroser son potager ou un terrain de sport entre 8h et 20h, de remplir sa piscine sauf pour une remise à niveau,...

Si la sécheresse n'est plus d'actualité avec la pluie tombée en quantité à la fin du mois de juillet, le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a tout de même décidé de maintenir les restrictions. «Les précipitations de ces derniers jours n’ont pour l’instant pas permis de compenser l’important

déficit pluviométrique de mai (-50 %) et de juin (-75 %) après un hiver historiquement sec (-35%)», souligne la préfecture dans un communiqué.

8% des contrôles ont révélé une infraction

La situation est réévalué à un rythme hebdomadaire et, en attendant, les contrôles vont se poursuivre et même se renforcer. Depuis fin juin, «environ 8 % des contrôles ont révélé une infraction (arrosage d'espaces verts, de massifs fleuris et de terrains de sport, lavage de voiture et arrosage de jardin). Après une phase de pédagogie en 2022, les contrevenants font désormais l'objet de sanctions systématiques.»