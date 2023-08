Pénurie de conducteurs de bus en Moselle: des soucis pour la rentrée... à cause du Luxembourg

L'Eurométropole de Metz et le Pôle métropolitain frontalier du nord lorrain pointent le manque de chauffeurs, due à l'attractivité du Luxembourg, et les conséquences pour la rentrée scolaire.

Le phénomène n'est pas nouveau, nous l'avions même évoqué en profondeur dans un de nos articles, il y a un peu plus d'un an: la Moselle connaît une pénurie de conducteurs de bus, due notamment à un exode vers le Luxembourg où les postes sont mieux rémunérés.

Une vague de démission durant l'été

Cette attractivité du Grand-Duché sur un métier déjà en tension en France conduit l'Eurométropole de Metz et le Pôle métropolitain frontalier (PMF) du nord lorrain a tiré, une nouvelle fois, la sonnette d'alarme. «Dans le cadre du développement de l’offre de transport sur le territoire luxembourgeois, l’attractivité des métiers de la conduite offerts par les entreprises luxembourgeoises a eu pour conséquence une vague de démissions durant l’été 2023 des conducteurs des entreprises de transport sur le territoire de la Moselle», explique-t-on dans un communiqué daté de ce jeudi 31 août.

Et selon l'Eurométropole et le PMF, cela va avoir une conséquence directe sur l'offre de service en cette rentrée. «Cette vague de démissions, non prévisible et conjuguée à l’application du droit local en termes de durée de préavis, aura nécessairement des conséquences sur l’organisation des réseaux de transports publics Citéline (région de Thionville et de la Fesch, NDLR) et Le Met’ (région messine, NDLR) dès la rentrée scolaire de septembre 2023.»

Service réduit sur certaines lignes

Cette situation de pénurie de conducteur amène à mettre en place des plans de transports adaptés. Une activité réduite est donc à prévoir dès la semaine prochaine. Aucune précision n'est donnée pour l'instant sur les lignes concernées. «Ces plans de transport adaptés feront l’objet d’une communication spécifique par les exploitants des réseaux de transports auprès des usagers.»

Enfin, au-delà de ce constat et de la situation problématique pour la rentrée, Eurométropole et PMF demandent aux Etats français et luxembourgeois de s'emparer du sujet, en l'inscrivant au programme de la prochaine commission intergouvernementale, «afin que des actions conjointes soient proposées pour améliorer durablement la situation».