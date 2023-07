Poissons morts dans un ruisseau à Esch: il s'agissait d'une pollution, pas des fortes chaleurs

Lundi, une grande quantité de poissons morts a été découverte dans un ruisseau d'Esch-sur-Alzette. Avancée dans un premier temps, l'hypothèse d'un manque d'oxygène à cause des fortes chaleurs n'était pas la bonne.

Lundi matin, des poissons avaient été retrouvés morts, en grande quantité, dans le cours d'eau Dipbech, à Esch-sur-Alzette. Alertés, des agents municipaux et de l'Administration de la gestion de l'eau s'étaient rendus sur place. Cette dernière faisait alors savoir que des échantillons d'eau avaient été prélevés et que les cadavres des poissons avaient été évacués. Aucune pollution n'avait alors été détectée.

Un déversement d'eaux usées

Dans un premier temps, l'hypothèse des fortes chaleurs conjuguées à un niveau bas du cours d'eau a été avancée pour expliquer la baisse du taux d'oxygène dans le ruisseau, et donc la mort des poissons.

Mas finalement, ce mercredi 12 juillet, l'Administration de l'eau a annoncé les résultats de son enquête, qui révèle une autre cause. Ses agents ont détecté «un déversement d’eaux usées depuis la canalisation de la Ville d’Esch-sur-Alzette», qui est à l’origine du manque d’oxygène et donc de la mort des poissons. «Les agents communaux ont pu mettre fin au déversement. Des agents de l’AGE et du CGDIS ont installé des pompes en vue d’augmenter la teneur en oxygène dans le cours d’eau», conclut le communiqué.