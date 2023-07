Risques d'orages «violents» sur la Lorraine, alerte rouge dans cinq départements

Share this with email

Météo-France a mis en garde mardi contre le risque de survenue d'orages «violents» voire «exceptionnels» dans l'est du pays dans l'après-midi et en soirée. Cinq départements sont même placés en vigilance rouge, le plus haut degré d'alerte, synonyme d'appel à la population à rester chez elle ou s'abriter sans délai dans un bâtiment.

Les départements concernés, à partir 18h ce mardi, sont: Haute-Saône, Doubs, Jura, Territoire de Belfort et Haut-Rhin. Une «situation extrêmement orageuse d'été qui nécessite un vigilance toute particulière vu le risque de phénomène très violent» a justifié cette décision rare (une seule vigilance rouge aux orages en 2022) de l'organisme météorologique français.

En Lorraine, les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont placés en alerte orange, tout comme 23 autres départements métropolitains.

Des «orages violents, pouvant présenter un caractère exceptionnel» pourraient se développer «dans l'après-midi [mardi], particulièrement entre nord de l'Auvergne et RhôneAlpes, sud de la Bourgogne, Franche-Comté et jusqu'au sud Alsace», avait déjà indiqué Météo-France à la mi-journée sur son compte Twitter.

Pas d'alerte aux orages au Luxembourg Dans son bulletin publié ce mardi à 14h, MeteoLux n'émet pas d'alertes pour les orages. Il est toutefois précisé que, «en soirée, la nébulosité augmentera avec des averses de pluie, voire des orages locaux jusqu'en début de nuit» et que, «en cas d'orages, des rafales de vent autour de 65 km/h et des précipitations de l'ordre de 10 l/m2 en peu de temps sont possibles». Le pays est, par contre, toujours placé en vigilance pour grande chaleur: couleur orange pour le Sud, jaune pour le Nord. Et ce jusqu'à ce mardi soir 20h. Les températures devraient nettement chuter dans la nuit et demain mercredi.

Une situation inédite depuis 2014

Sur ces zones, les orages pourraient s'accompagner «de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus» et de «fortes chutes de grêle», dont les grêlons pourraient atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Des précipitations de 20 à 40 mm en moins de 30 minutes ou 1 heure et de nombreux éclairs sont également attendus.

Selon Keraunos, l'observatoire français des orages et des tornades, la France n'a pas connu une telle situation et un tel risque d'orages «extrêmes» depuis 2014.

Toujours selon Météo-France, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont eux concernés par la vigilance orange pour canicule.

Les températures maximales sont certes en baisse en Provence-Alpes-Côte d'Azur (34 à 36 degrés) mais pourraient encore atteindre des pointes à 39-40 degrés en Alsace et de l'est de la Bourgogne à Rhône-Alpes et PACA ainsi que sur l'est de Midi-Pyrénées et le Roussillon.

Chute des températures mercredi

Sur le reste du pays, le thermomètre oscillera entre 20 et 25 degrés sur l'ouest de la Bretagne et les côtes de Manche, 26 à 31 degrés des Hauts-de-France aux Pays-de-Loire et jusqu'à l'Aquitaine, et entre 32 à 37 degrés ailleurs.

Mais le mercure devrait baisser mercredi, où seul le Sud-Est conservera des valeurs entre 30 et 35 degrés.