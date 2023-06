Sécheresse: premières restrictions d'eau en Moselle et Meurthe-et-Moselle

Les premières restrictions de l'usage de l'eau entrent en vigueur ce lundi 26 juin en Moselle et Meurthe-et-Moselle. En effet, les préfets ont décidé de placer ces deux départements en «alerte sécheresse», deuxième des quatre niveaux d'alerte définis par l'Etat. Le premier, la «vigilance», n'entraînait jusque-là que des recommandations.

Lire aussi :Météo: le Luxembourg au régime sec en mai et en juin

Concrètement, à partir de ce lundi, il est interdit pour les habitants de laver leur(s) véhicules(s) à leur domicile. L'arrosage des terrains de sport est interdit de 8h à 20h, tout comme l'arrosage des pelouses, espaces verts, massifs fleuris et jardins potagers durant le même créneau horaire. Au total, ce niveau «alerte sécheresse» liste une vingtaine de restrictions de l'usage de l'eau.

1 / 3 La liste des restrictions. © PHOTO: Préfecture Moselle

2 / 3 La liste des restrictions. © PHOTO: Préfecture Moselle

3 / 3 La liste des restrictions. © PHOTO: Préfecture Moselle







Cette décision a été prise a raison de l'état de nappes phréatiques et des cours d'eau, et de la météo des prochains jours, toujours aussi sèche. «Depuis la mi-mai, l’insuffisance des pluies, combinée au développement de la végétation, à la croissance des cultures et aux températures chaudes, entraîne la diminution des nappes d’eau souterraine et du débit des cours d’eau à un niveau assez bas, qui nécessite de restreindre l’usage et de préserver la ressource», explique ainsi la préfecture de la Moselle.

Par ailleurs, en parallèle de cette «alerte sécheresse», il est demandé une vigilance toute particulière concernant les risques de départ de feux.